Зрители возмущены тем, что создатели высокобюджетного сериала сэкономили на одежде героев



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Художник по костюмам Мишель Клэптон, одевающая актеров культового сериала «Игра престолов», рассказала, что мантии для некоторых персонажей делают из ковриков IKEA.

Клэптон поведала об этом во время выступления в Лос-Анджелесе в Центре Гетти еще год назад, но внимание пользователей соцсетей этот факт привлёк только сейчас.

По словам Мишель Клэптон, недорогие коврики проходят специальную обработку. Пошитые из них мантии должны выглядеть старыми и изношенными, для этого они разрезали ковры, подстригали, красили, шлифовали наждачной бумагой и добавляли кожаные ремни. Всего над пошивом одежды для героев работают сто человек.

Интересно отметить, что сериал «Игра престолов» является одним из самых дорогих телевизионных шоу в истории. Каждый эпизод в последнем сезоне обходится в сумму не менее, чем 10 млн долларов. Пользователей соцсетей возмутил именно тот факт, что для создания высокобюджетного шоу использованы дешевые ковры IKEA.

Сегодня же стало известно, что неизвестные хакеры разместили в интернете электронную ссылку на материалы американского телеканала HBO, касающиеся «Игры престолов». В частности, киберпреступник и обнародовали информацию, которая явлется коммерческой тайной: сведения об актерах, оценки популярности канала и несколько серий седьмого сезона. Злоумышленники требуют за них от HBO многомиллионный выкуп.