Пост о находке секретного рецепта не только принёс своему автору миллионы виртуальных лайков, но и вполне реальный презент от KFC.

Не так давно пользователь Twitter @edgette22 обратил внимание на единственных 11 человек, на которых подписан официальный профиль KFC.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this.