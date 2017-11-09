Пост о находке секретного рецепта не только принёс своему автору миллионы виртуальных лайков, но и вполне реальный презент от KFC.
Не так давно пользователь Twitter @edgette22 обратил внимание на единственных 11 человек, на которых подписан официальный профиль KFC.
.@KFC follows 11 people.— Edge (@edgette22) 19 октября 2017 г.
Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.
11 Herbs & Spices. I need time to process this.
Пользователи соцсети оценили юмор smm-щика KFC, а также чуткость @edgette22.
KFC решил заказать картину для внимательного подписчика: мужчина расположен верхом на полковнике Сандерсе с куриной ножкой в руке.
«Мечты действительно сбываются», – написал @edgette22.
Dreams DO come true. #GiddyUpColonel— Edge (@edgette22) 4 ноября 2017 г.
Thanks @kfc pic.twitter.com/a4skf7MIB4