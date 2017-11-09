Пост о находке секретного рецепта не только принёс своему автору миллионы виртуальных лайков, но и вполне реальный презент от KFC.

Не так давно пользователь Twitter @edgette22 обратил внимание на единственных 11 человек, на которых подписан официальный профиль KFC.

 

Пользователи соцсети оценили юмор smm-щика KFC, а также чуткость @edgette22.

KFC решил заказать картину для внимательного подписчика: мужчина расположен верхом на полковнике Сандерсе с куриной ножкой в руке.

«Мечты действительно сбываются», – написал @edgette22.