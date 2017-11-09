Полковник Сандерс, куриная ножка и... пользователь Twitter на одной большой картине

Пост о находке секретного рецепта не только принёс своему автору миллионы виртуальных лайков, но и вполне реальный презент от KFC.

Не так давно пользователь Twitter @edgette22 обратил внимание на единственных 11 человек, на которых подписан официальный профиль KFC.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this. — Edge (@edgette22) 19 октября 2017 г.

Пользователи соцсети оценили юмор smm-щика KFC, а также чуткость @edgette22.

KFC решил заказать картину для внимательного подписчика: мужчина расположен верхом на полковнике Сандерсе с куриной ножкой в руке.

«Мечты действительно сбываются», – написал @edgette22.