Линейка является лимитированной и насчитывает всего 6 000 изделий

«Юность» — марка одежды, основанная в 2013 году в США в городе Майами двумя старыми друзьями из Москвы. За годы развития лейбл стал одним из самых узнаваемых стритстайл-брендов в России.

В начале апреля «Юность» объявила о создании совместной коллекции одежды с сетью ресторанов быстрого питания KFC.

Свобода, молодость, музыка и драйв — вот, что объединило два бренда. Ставки сделаны на эксцентричность и уникальность «Юности» и на силу KFC как всемирно известного бренда, любимого миллионами.

В процессе работы над коллекцией дизайнеры «Юности» вдохновлялись визуальными архивами KFC: традиционным изображением полковника Сандерса (основателя бренда) и фирменной цветовой палитрой.

Кроме того, оба бренда в рамках коллаборации «обменялись» цветами и стилизацией логотипов. В рамках коллаборации бренд KFC локализовал свое имя для российского потребителя. Благодаря совместной коллекции использование кириллицы и написание «КФС» стало официальным.

«Суть коллаборации — во взгляде бренда „Юность“ на одежду, как если бы ее выпускал KFC с учетом сегодняшних трендов. От „Юности“ мы взяли классические силуэты спортивной одежды конца 80-х — начала 90-х годов и минималистичный дизайн, исполнили их в цветовой гамме, дополненной айдентикой бренда KFC. В коллекции использовано первое винтажное изображение полковника Сандерса как отсылка к началу, истории, юности бренда KFC. Цвета коллекции, лаконичный дизайн, коллаборация марок из совершенно разных отраслей, мировых брендов с локальными, эксперимент с андеграундом, стиль 80-х — 90-х годов — именно этим мы и вдохновлялись при создании коллекции. Но на российском рынке таких коллабораций почти нет, и мы можем смело сказать: мы одни из первых!» — объясняет настроение коллекции один из создателей бренда «Юность» Максим Иванов.

Идея создать совместную коллекцию пришла к представителям бренда KFC в процессе работы над международным проектом KFC BATTLE, который дает возможность юношам и девушкам раскрыть свои таланты как в спорте, так и в творчестве.

«Каждый год мы изучаем тренды для KFC BATTLE, под каждый из них продумываем направление батла или новые активности. Коллаборации — один из актуальнейших современных трендов, и мы не могли пройти мимо него. Учитывая то, что KFC BATTLE работает с молодежью, мы стали искать самые популярные и интересные бренды, с которыми можно посотрудничать. Одним из них оказался бренд „Юность“. Так и пришла идея создать коллекцию, после первых набросков дизайна и просчетов решение о сотрудничестве было принято единогласно», — рассказывает Дарья Мартынова, руководитель проекта KFC BATTLE.

Коллекция KFC x «Юность» является лимитированной и насчитывает всего 6 000 изделий. Приобрести вещи можно будет не только на сайте youthstore.ru, но и у официальных дистрибьюторов бренда «Юность» в городах России.