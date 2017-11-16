Президент группы компаний LBL Татьяна Лифантьева – о световом шоу, которое каждую осень «заряжает» Москву

В ноябре Группе компаний LBL исполняется 25 лет. В нее входят Коммуникационная группа - рекламное агентство и производство в области рекламных технологий. LBL является уполномоченным организатором Московского международного фестиваля «Круг света», который проходит в Москве уже седьмую осень. Идея фестиваля принадлежит Правительству Москвы.Выиграв конкурс на получение субсидии, компания LBL начала проводить световое шоу с 2013 года, а до этого проект два года существовал как стартап.

«Круг света» – это мультимедийное аудиовизуальное представление, которое состоит из 3D мэппинга (световые проекции на исторические и архитектурные достопримечательности города) лазерных шоу, необычных световых инсталляций, шоу фонтанов, фейерверков, по красоте и масштабу, которому нет равных в России.

Аудитория фестиваля (и в диджитале)

Наша команда подошла к фестивалю с точки зрения формирования бренда и его позиционирования. Мы так увязали идею и концепцию с набором символов, таких как логотип, слоган, цвета, голос ведущего, что «Круг света» стал узнаваемым, запомнился миллионам людей. За годы работы с этим проектом, LBL сумела значительно повысить уровень фестиваля.

Первый фестиваль «Круг света» был организован в 2011 году. И, за последние 3 года, он превратился из локального мероприятия в большое культурно-развлекательное событие Москвы, вошел в тройку крупнейших международных фестивалей света в мире.

В 2017 году Московский международный фестиваль «Круг света» за пять дней посетили более 3,5 млн. человек. И это с учетом того, что на основных площадках мероприятия проходили только день или два для удобства жителей. Последние годы, все чаще, зарубежные гости подгадывают свою поездку в Россию именно ко времени проведения фестиваля «Круг света» в Москве.

За период подготовки и проведения фестиваля в этом году количество публикаций в СМИ, посвященных фестивалю, составило около 3800 сообщений, охват аудитории порядка 185 млн человек. В сети Интернет с хэштегом #КругСвета было выложено более 340 тыс. фотографий. Аудитория пользователей соцсетей превысила 15 млн человек.

Концепция и бюджет

Специалисты Коммуникационной группы LBL изучили опыт проведения подобных мероприятий как в Европе, так и в странах Востока. И решили, что Москве также нужны яркие и масштабные праздники.

На закрытии VII Московского международного фестиваля «Круг света» зрителям впервые было представлено шоу японской пиротехники, не имеющей аналогов в мире по технологическим и визуальным характеристикам. В течение 35 минут с четырех барж, установленных на воде, было выпущено 6 тысяч зарядов (самый мощный из них калибром 600 мм). Фейерверки достигали высоты 700 метров, световые купола раскрывались до 600 метров в диаметре.

Специалисты компании полностью создают проект: разрабатывают общую концепцию фестиваля, сценарий представления на каждой площадке, занимаются техническим обеспечением, режиссируют все шоу и сюжеты, руководят их производством. Помимо этого, привлекаются лучшие российские и иностранные специалисты – подрядчики. Команда LBL находит и привозит новые технологии из разных стран, обеспечивает медиа- и PR-поддержку мероприятий.

Немаловажно, что для подготовки фестиваля мы не ограничиваемся средствами, которые выделяет город. Обязательно привлекаем спонсоров. Брендам интересно сотрудничество, так как в рамках фестиваля можно рассказать о своей компании, используя нестандартные подходы. Также, привлекает большая зрительская аудитория . Кроме того, мы используем новые технологии, уникальные решения по позиционированию участников, работаем с нативной рекламой. Она не агрессивна, подается пользователю в естественной для него среде, в комфортном для него состоянии, на нужных эмоциях.

Фестиваль «Круг света» – это сложный по структуре и организации проект. Обеспечение безопасности, логистика, таможенное оформление, визовая поддержка иностранных участников, организация транспорта и безопасного движения, обеспечения энергоснабжения мероприятий фестиваля , адаптация мест проведения для маломобильных граждан, рекламная кампания – это далеко не полный перечень необходимых для согласования пунктов. Чтобы праздник состоялся, мы привлекаем к участию, практически, все Департаменты Московского Правительства.

Образовательная часть фестиваля

Мы стараемся образовывать нашу аудиторию – организуем презентации, мастер-классы, привозим интересных людей, «звезд» в своей области, показываем новые технологии. Специалисты из LBL несколько раз в год выступают на профессиональных конференциях, делятся опытом. В рамках фестиваля «Круг света» в Центре Digital October ежегодно проходят обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций. Они также бесплатны, как и участие в конкурсе.

В рамках фестиваля мы проводим конкурс Art Vision, ежегодный международный конкурс видеомэппинга и виджеинга, глобальная медиаплатформа, помогающая участникам наладить профессиональные контакты, развить творческие навыки и заявить о себе на мировом уровне.

Конкурс имеет три номинации: виджеинг, классик и модерн. В этом году в нем приняли участие представители из 35 страны. Работы финалистов Art Vision демонстрируются на фасадах всемирно известных зданий. В 2017 это были Большой и Малый театры. А также, на новом пространстве – в концертном зале «Мир». Победители получают призы и признание в профессиональном сообществе.

LBL будет и дальше работать над повышением уровня фестиваля. Недаром в нем уже задействованы ресурсы со всех континентов. В этом есть определенный драйв для нас, как специалистов. А Москва достойна того, чтобы здесь реализовывался один из лучших в мире проектов в сфере светодизайна, 3D-графики и аудиовизуального искусства.