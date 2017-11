Летом 2017 года бренд Aqua Minerale перезапустил свою линейку Active, обновив формулу воды, которая теперь направлена на восстановление водно-солевого баланса во время занятий спортом. Чтобы рассказать о новой формуле и свойствах воды Aqua Minerale Active максимально просто и понятно, бренд выбрал новую для себя территорию бега и стал партнером ключевых беговых событий России.

Тендер

Разрабатывать новую PR-кампанию Aqua Minerale решили не своими силами, а с помощью PR-агентства. Поучаствовать в тендере PepsiCo пригласило три агентства.

Техническое задание для агентств состояло в простой с точки зрения реализации и коммуникации идее грамотного сочетания новой формулы воды и участия бренда Aqua Minerale в спортивной жизни страны.

Лучшая идея была предложена PR-агентством RODNYA, чьё предложение основывалось на совмещении таких важных для любого спортсмена компонентах – воде и музыке.



Исследование

Инсайт, описанный в идее агентства, лег в основу опроса, который команда Aqua Minerale Active провела совместно с сайтом The Challenger на одном из московских забегов в рамках первого этапа PR-кампании. Во время забега, в котором приняли участие 6000 человек, The Challenger выяснил, что 90% спортсменов дойти до финиша помогает музыка.

Опрос также показал, что музыкальное сопровождение улучшает настроение, помогает держать нужный ритм и повышает выносливость бегунов. При этом предпочтения спортсменов варьируются от диско и поп-музыки до рока и даже классики. А некоторые бегуны извлекают из спорта не только физическую пользу, но и интеллектуальную, слушая во время тренировок аудиокниги.

Я сторонник старого доброго рок-н-ролла, начиная с The Rolling Stones, ещё люблю классическое диско и электронику. Для бега отлично подходит песня группы АББА Rock Me (она заводит), Жана-Мишеля Жарра «Магнитные поля». Во время разных тренировок я слушаю разную музыку, даже для каждой дистанции у меня своя музыка. Если придётся бежать в горку, я включу что-то медленное, но то, что заставляет бороться. Из российских исполнителей нравится Майданов. Под песню «Ничего не жаль» очень хорошо финишировать.Я пробежал 60 марафонов в разных городах и странах, и на многих забегах всегда разная и особенная музыка. Например, в Барселоне на старте включают Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье, на финише – песню We are the champions. В Вене – вальс Штрауса. В Мадриде – рок-н-ролл.