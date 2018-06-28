Креативный директор РА «Восход» устал от фестивальной суеты

Недавно завершившийся Cannes Lions стал жестче, работ стало меньше, а их уровень — очень высоким, но в целом фестиваль мало изменился, заявил Андрей Губайдуллин в интервью Sostav и агентству SKBD.SH.

РА «Восход» традиционно либо получает льва, либо попадает в каннские шорт-листы. 2018-й не стал исключением: айдентика IT-школы Corpus дошла до финала в номинации Industry Craft Lions (Brand & Communications Design).

«Я впервые так далеко от фестиваля. Ну как очень далеко — живу в 15 километрах, но далеко именно то, что я не проверяю шорт-листы. Но все равно держу руку на пульсе. От фестиваля я устал на самом деле», — признался креативный директор РА «Восход».

С Андреем Губайдуллиным беседовали наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец