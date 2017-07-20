В инстаграмм-аккаунте календаря появились превью фотографий и видео процесса фотосъемки

Мотивом для создания календаря Pirelli-2018 стали сказочные эпизоды «Алисы в стране чудес». На этот раз фотографа Тима Уолкера вдохновили оригинальные иллюстрации к произведению Люиса Кэрролла. Судя по фотографиям в Instagram, которые должны войти в календарь будущего года, в них он увидел лишь темнокожих моделей.

Выбранную концепцию фотограф объяснил следующим образом: «У каждой девочки должна быть своя сказка». Отметим, что в качестве моделей в календаре поклонники Pirelli смогут лицезреть Наоми Кэмпбелл, Вупи Голдберг, Адвоа Абоах, Люпиту Нионго, Альфа Диа, Шона Комбса и других знаменитостей.

Ранее Pirelli уже выпускал календари с темнокожими моделями, в 1987 году, но те фотографии сильно отличались от последних изданий. В последние годы календарь ушел от обнаженных и сексуальных образов, которые можно было видеть в первых изданиях с 1964 года.

В 2017 году в календаре мы могли видеть естественные образы таких знаменитостей как Ума Турман, Шарлотта Рэмплинг и Джулианна Мур. Еще годом ранее – студийные фото Йоко Оно, Тави Гевинсон и Эми Шумер.