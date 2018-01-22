Представитель жюри EPICA Awards расскажет о тонкостях фестиваля «Epica» и о том, как стать счастливым обладателем престижной премии

В рамках деловой программы ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT 2018 в блоке теле- и кинорекламы представитель жюри EPICA Awards выступит перед публикой. Он расскажет о тонкостях европейского фестиваля «Epica» и о том, как стать счастливым обладателем престижной премии «Epica International Awards».

Также будут определены победители конкурса «25каДР». На сегодняшний день свои материалы на конкурс прислали компании FAZA videoproduction studio и Metrafilms. Подать заявку можно до 16 февраля.

Напомним, что вниманию посетителей выставки будут представлены лучшие рекламные ролики 2017 года от международных фестивалей рекламы EPICA Awards (Англия), AICP (США)Clio Awards (США), Adstars (Корея) и ADFuture (Россия).

На все мероприятия деловой программы вход бесплатный по приглашению специалиста.