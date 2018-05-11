Сеть независимых PR-агентств IPRN провела исследование о влиянии блогеров на потребительскую аудиторию по всему миру

Сеть независимых PR-агентств IPRN (Independent Public Relation Network) провела исследование о влиянии блогеров на потребительскую аудиторию по всему миру. В опросе приняли участие маркетологи, PR-специалисты и собственники агентств в различных странах Европы, Азии и Америки. Собрав ответы из девяти стран, IPRN раскрыл ряд важных идей о том, как добиться успеха в маркетинге с помощью лидеров мнений в сети Интернет.

Однозначно, сегодня классического пиара уже недостаточно. Маркетинг с помощью авторитетных в сети лиц за последние несколько лет вырос в геометрической прогрессии, и ожидается, что к 2020 году этот рынок составит 10 миллиардов долларов. Блогеры и влиятельные лица должны быть включены в маркетинговые и PR-планы по всему миру.

Китай

На китайской платформе микроблогов Weibo с её 132 миллионами ежедневных активных пользователей в значительной степени преобладают онлайн-чаты, и ее лидеры оказывают большое влияние на аудиторию.

«Ключевые лидеры мнений в своей сфере — это те, у кого более 100 000 ежемесячных просмотров, — отмечает Йе Ванг (Blue Digital). — Выстраивание отношений с главными пользователями Weibo очень важно для ежедневной и стратегической PR-деятельности, так как они оказывают огромное влияние на общественное мнение. PR-специалистам необходимо учитывать демографию, стиль, формат взаимодействия с поклонниками и частоту их рекламы».

Италия

В Италии также нужно учитывать блогеров для продвижения компаний, их влияние на аудиторию особенно заметно в сфере товаров для детей, технологичных продуктов и продуктов питания.

«Сегодня блогеры так же важны, как и журналисты, — сообщает Марта Стернай (Twister Communications). — У нас уже не осталось клиентов, которые просили бы только о традиционных связях со СМИ. Мы ежедневно проводим скаутинг, чтобы найти новых блогеров с реальными подписчиками и честными цифрами».

Германия

По прогнозам в Германии маркетинг с помощью лидеров мнений будет активно развиваться не только в 2018 году, но и в долгосрочные перспективе. Поэтому, по мнению Нурая Гюлера (Primo PR), фокусироваться лучше на длительном сотрудничестве с блогерами, особенно с теми, у кого не очень большая, но релевантная бренду аудитория.

«Особенно большой потенциал сотрудничества компаний с travel, food, lifestyle блогерами с различными целевыми аудиториями. Так, мы видим динамичный прирост подписчиков среди начинающих блогеров возраста 50+», — отмечает Нурай Гюлер.

Актуальность видео также бесспорна, особенно на Facebook. «Тенденция сторителинга с помощью видео все больше превращает маркетологов и специалистов по коммуникациям в телевизионных продюсеров», — добавляет PR-специалист из Германии.

Россия

В России блогеры имеют весомое значение в B2C-сфере, так как они вызывают больше доверия, чем большинство средств массовой информации.

«Это фактически единственный PR-инструмент, который может повлиять на продажи, — сообщает Инна Алексеева из PR Partner . — И это не только топовые блогеры в своем сегменте. Лидеры мнений с растущими последователями, например, аккаунт Instagram с 20 000 подписчиками, могут быть более эффективны в работе с брендами».

США

В США одобрение одного популярного блогера может вывести неизвестную компанию в digital-пространство. И когда дело доходит до традиционного PR, digital-позиционирование становится все более важным.

«Секрет успеха прост — внимательно следите за своей аудиторией, — отмечает Ян Гусич (AKHIA). — Во время работы с лидерами мнений старайтесь определить, имеет ли смысл запускать многоканальную программу (сообщения в блоге, продвижение в Twitter, посты в Instagram) или одноплатформенную акцию, используя только один инструмент, популярный канал YouTube, например».

Испания

В Испании такие же тенденции, как и в других странах: бренды все более признают власть блогеров и пользователей Instagram.

«Все виды соцмедиа имеют большую актуальность в Испании, — говорит Альберте Сантос из Evercom. — Большинство потребительских брендов выделяют бюджет на продвижение через лидеров мнений. А для привлечения внимания целевой аудитории хорошо работает персональный подход. Мы тщательно изучаем те темы, которыми интересуются блогеры и их подписчики, и это, собственно, не так отличается от классического пиара».

Диего Барсело (Comunicación Iberoamericana) подтверждает: «Важность блогеров растет с каждым годом. Они становятся лидерами в своем секторе, и оказываемое ими влияние на бренд может быть выше эффекта от рекламы или традиционной поддержки СМИ».



Дания

В Дании интерес к influencer-маркетингу возрос за последние несколько лет. Как говорит Гитте Хойер из Kragelund Kommunikation, он перешел от «классических» блогеров с их собственной платформой к другим влиятельным в социальных сетях блогерам с активными подписчиками на YouTube или Instagram.

«Успех в таком продвижении требует много аналитической работы, — добавляет Гитте. — Мы учитываем несколько параметров: возраст блогеров, их местоположение и, конечно, их аудиторию. Для работы мы рассматриваем не только крупных блогеров, но и более мелких, которые зачастую имеют очень лояльную группу подписчиков».

Великобритания

Полин Гиллан из британского агентства McOnie говорит, что репутация и аутентичность бренда являются решающими факторами для успешного продвижения с помощью лидеров мнений. «Отношения с блогерами должны быть основаны на доверии и лояльности, и это не происходит в одночасье. Для создания этих замечательных отношений требуется работа», — говорит Гиллан.

Ее коллега Питер Хэддок из Edson Evers добавляет: «Блогеры и лидеры мнений обгоняют по охвату традиционные средства массовой информации, показывая невероятный рост как аудитории подписчиков, так и рост аудитории конкретных каналов. Сейчас у нас гораздо более высокий спрос на привлечение блогеров и продвижение через соцсети».

Гиллан отмечает также, что новое правовое регулирование достаточно требовательно к брендам. Управление рекламных стандартов Великобритании (ASA) в 2017 году обязало блогеров, работающими с брендами, отмечать спонсируемые сообщения пометками —специальными хэштегами, например, #ad или #sponsor. Что вызвало негативную реакцию компаний, ведь этим их сообщения обесценили. «Таким образом, теперь неоплачиваемые, органические посты от самих блогеров являются самыми ценными — и нам нужно построить лояльность к бренду», — резюмирует Полин.

Панама

В Панаме в первую очередь под влияние блогеров попали сферы, связанные с продуктами питания и туризмом. Моник де Сен Мало Элета (Stratego) отмечает: «Я думаю, брендам нужно будет увеличить бюджет для digital маркетинга в целом. Раньше СМИ были нашими самыми востребованными каналами для передачи ключевых сообщений общественности, теперь это также блогеры и влиятельные лица».