Руслан Новиков рассказал, на чем сейчас зарабатывает один из крупнейших издательских домов России



Руслан Новиков, генеральный директор ИД «АиФ». Фото: пресс-сслужба

Внутри нашего издательского дома мы не видим отрицательную динамику рекламных доходов, которую констатировала Ассоциация коммуникационных агентств России. По предварительным данным, в 2017 году наша рекламная выручка не упала. А в 2018 году мы ожидаем небольшой рост. Примерно 17% наших доходов от продажи рекламы приходится на диджитал, а в 2016 году было 13%. Мы уже давно перестали быть просто газетой.

В 2018 году мы можем нарастить рекламную выручку от диджитал на 30%, а самые амбициозные планы – это +50%. С учетом бурного роста диджитала, но падения тиражей по текущему году мы пока прогнозируем до 5% роста всей нашей рекламной выручки.

Почему крупный издательский бизнес на самом деле не в минусе

Многие слышали про письмо 11 крупнейших издательских домов, которым мы инициировали модернизацию методики АКАР по оценке объема рекламы в прессе. Мы хотим посчитать именно крупные издательские дома (70% рынка). Нам важно показать рекламодателю, что крупный издательский бизнес чувствует себя намного лучше, чем рынок печатных СМИ в том виде, в каком его представляет АКАР на основании довольно давно не обновлявшейся методики.

Давайте представим, что завтра все районные областные газеты закроют печатные версии и перейдут в диджитал. Это будет означать, что рынок рекламы в прессе просядет на 15-20%, но на ситуации в издательском доме «Аргументы и Факты», например, это никак не отразится.

Для кого-то может показаться странным, но выручка нашего пресс-центра, который занимается ивентами и коммерческими мероприятиями, за 2017 год удвоилась. Это не мониторит Mediascope и не учитывает АКАР, но это тоже наша выручка, и она растет.

Как «АиФ» вывел интернет-ресурс на самоокупаемость

Проблема монетизации беспокоит всех издателей уже не первый год. Вроде как растем, но затраты на цифровое направление практически не покрывались доходами от диджитал, это реалии большинства медиа. Но год назад наш интернет-ресурс впервые вышел на самоокупаемость, и по итогам 2017 года тоже ждем прибыль.

За счет чего это получилось? Мы начали сегментировать свою аудиторию, и это помогло продажам рекламы. Например, у нас большая доля трафика сайта приходится на раздел «Здоровье» и материалы, которые посвящены этой теме. Плюс, фарма рекламодатели составляют порядка 40% нашей общей рекламной выручки от газеты и онлайна. Когда мы поняли и проанализировали, что тематика здоровья в онлайне генерит аудиторию в 5 млн. пользователей, то дали сигнал нашим продажам акцентировать на этом внимание рекламодателя.

Доля мобильного трафика aif.ru уже составляет 55%, по данным Web Index Mediascope. Мы чувствуем, как и рекламные деньги перетекают из десктопа в мобайл. Возможно, нам немного проще продавать мобайл, потому что у нас действительно колоссальная мобильная аудитория: aif.ru входит в число лидеров в категории «Новости и СМИ».

Мы не скрываем, что наши читатели газеты и сайта – две параллельные аудитории: пересечение лишь 8-10%. Это усложняет работу по переводу производства контента на конвергентные рельсы. С начала 2017 года мы начали этот процесс и перевели часть отделов и служб в новый рабочий формат.

В 2018 году мы официально оформим конвергентную структуру редакции. Уже сейчас все журналисты печатной редакции получают еженедельные планы работы от диджитал-редакции и готовят специальные материалы.

Во что инвестирует пресса и почему не все новые технологии приносят отдачу

По поводу разговоров о смерти печатной прессы – закрывать принт мы не собираемся, потому что на данный момент 83% рекламных доходов все еще дает газета. Помимо этого, наши тиражи прибыльны: мы зарабатываем на каждом экземпляре газеты. В ближайшие пять лет печать по-прежнему будет для нас одним из основных «зарабатывающих» каналов.

Это не отменяет наши инвестиции в новые каналы и технологии. Недавно мы запустили Телеграм-канал, который стремительно набирает аудиторию. Тем не менее, я бы пока не заострял внимание на этом способе распространения контента. Безусловно, в Телеграме лояльная аудитория, но максимальная аудитория канала пока всего 200 тысяч подписчиков. Наш сайт читают 20 млн человек (данные Liveinternet), плюс email-рассылки и т.д.

Порой наши эксперименты бывают неудачными. Например, года полтора назад мы сделали новостного Телеграм-бота, искренне считая, что это перспективная история. Ведь это так удобно, когда тебе не просто сыпется поток информации, а когда ты выбираешь что почитать – главное, спорт, происшествия и т.д. Мы набрали какую-то аудиторию и поняли, что дальше стагнация: это неинтересно, а аудитория идет туда, где поток сыпется.