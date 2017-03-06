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Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) направила письмо министру связи Николаю Никифорову и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, в котором предупредила о рисках реализации антитеррористиче
В письме отмечается, что не все кабельные операторы смогут выдержать финансовую нагрузку от затрат на реализацию закона. В АКТР оценили, что она может составить треть от общих затрат, оценивающихся в 1 трлн рублей.
Если же операторы не смогут найти необходимые деньги, есть риск отключения сетей, которые обеспечивают в том числе трансляцию общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. По оценке АКТР, сейчас около 30% домохозяйств получают эти каналы именно через малых операторов: речь, в частности, о локальных операторах, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов.
В письме также отмечается, что упростить реализацию закона может исключение обязанности хранить "тяжелый" контент, в частности интернет-видео, данные IPTV, файлы с торрентов. В действующей версии антитеррористиче
Собеседник издания, близкий к одному из операторов связи, подчеркивает, что под действие закона попадают в том числе операторы, предоставляющие услуги связи для телевещания. Единственные, кто однозначно не попадают под действие закона - это спутниковые вещатели, поскольку они обеспечивают одностороннюю трансляцию.
Президент Владимир Путин подписал антитеррористиче