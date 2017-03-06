Речь идет о возможном прекращении некоторых операторов из-за возросшей финансовой нагрузки



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Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) направила письмо министру связи Николаю Никифорову и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, в котором предупредила о рисках реализации антитеррористиче ского пакета законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. В частности, речь идет о прекращении работы некоторых малых и средних операторов кабельного телевидения, пишет “Коммерсант”.

В письме отмечается, что не все кабельные операторы смогут выдержать финансовую нагрузку от затрат на реализацию закона. В АКТР оценили, что она может составить треть от общих затрат, оценивающихся в 1 трлн рублей.

Если же операторы не смогут найти необходимые деньги, есть риск отключения сетей, которые обеспечивают в том числе трансляцию общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. По оценке АКТР, сейчас около 30% домохозяйств получают эти каналы именно через малых операторов: речь, в частности, о локальных операторах, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов.

В письме также отмечается, что упростить реализацию закона может исключение обязанности хранить "тяжелый" контент, в частности интернет-видео, данные IPTV, файлы с торрентов. В действующей версии антитеррористиче ский пакет с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компани и хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Само содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до шести месяцев.

Собеседник издания, близкий к одному из операторов связи, подчеркивает, что под действие закона попадают в том числе операторы, предоставляющие услуги связи для телевещания. Единственные, кто однозначно не попадают под действие закона - это спутниковые вещатели, поскольку они обеспечивают одностороннюю трансляцию.

Президент Владимир Путин подписал антитеррористиче ский пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в июле прошлого года. Так называемый "Пакет Яровой" представляет собой комплекс антитеррористиче ских мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан. С тех пор Закону грозила отмена, эксперты посчитали ее нецелесообразной , но посоветовали отложить его реализацию до 2019 года.