Российские медиахолдинги предложили интернет-гиганту стать партнером по проекту



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Крупнейшие российские медиахолдинги предложили «Яндексу» стать партнером по проекту создания российского аналога сервиса Hulu - платформы для монетизации своего контента в интернете, сообщает RNS со ссылкой на собственные источники на медиарынке.

По данным издания, Национальная медиагруппа, ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Первый канал» с начала года обсуждали с «Яндексом» возможность партнерства в проекте по созданию единой интернет-витрины телеканалов.

«Национальный рекламный альянс разговаривал об онлайн-витрине в начале года с «Яндексом», и, по словам НРА, договоренности были достигнуты», — сообщил источник издания на медиарынке. Еще один источник, близкий к НРА, отметил, что «предметных переговоров стороны пока не вели, но с конца прошлого года НРА предлагал интернет-компании различные варианты, в том числе по онлайн-витрине».

О том, что крупнейшие российские телеканалы договариваются о создании аналога платформы Hulu, на которой они могли бы демонстрировать наиболее рейтинговые телесериалы, стало известно летом прошлого года. Тогда же стороны достигли предварительного соглашения, что в случае удачного завершения для проекта будет создана отдельная компания под управлением медиагигантов.

Пока же телекомпании развивают собственные онлайн-ресурсы. Так, «Первый канал» выкладывает сериалы на Kino.1tv.ru, где их можно смотреть по подписке, у входящего в «Газпром-медиа» канала ТНТ есть онлайн-витрина на Rutube.ru, а проекты «СТС Медиа» можно смотреть на Videomore.ru.