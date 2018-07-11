В 2017 году россияне потратили больше всего денег на сигареты, пиво, водку, молоко и растворимый кофе

Общий оборот FMCG-рынка в 2017 году вырос на 3,3%, россияне потратили больше всего денег на сигареты, пиво, водку, молоко и растворимый кофе — на эти пять товарных категорий пришлось более 34% выручки всего рынка FMCG в России. Крупнейшей на рынке FMCG по объему продаж стала табачная компания Japan Tobacco International (JTI), сообщается в исследовании Nielsen, которое отражает фактические розничные продажи более чем 200 категорий товаров FMCG в России за 2017 год.

Самой крупной товарной категорией FMCG-рынка в денежном выражении стали сигареты, которые обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров, что на 5,21% больше, чем в прошлом году. Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также вошли пиво с долей 8,7%, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе — 2,2%.

Более половины этого показателя обеспечила марка Winston — на нее пришлось 2,8% от всего объема рынка FMCG. На втором месте в топ 3 самых крупных FMCG-компаний — PepsiCo, на третьем — Philip Morris International.

«Данные Nielsen отражают важность роли табачной категории в российской экономике. Сигареты — не только главный драйвер денежных поступлений в розничной торговле, но и второй по величине источник доходов бюджета РФ после нефтегазовой отрасли. Лидерство JTI на потребительском рынке России — это, в первую очередь, лидерство в налоговых платежах, поскольку 61% в средней стоимости пачки сигарет составляют акцизы и НДС», — отметил генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

При этом рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: за год доля нелегальных сигарет в России выросла с 4,6% до 7,7%. Это соответствует объему в 20 млрд сигарет. Дальнейшее повышение акцизов в России только усугубит проблему нелегального рынка, так как в ответ на повышение цен курильщики переходят на доступный контрафакт. Нынешний ущерб для бюджета страны там оценивают в сумму более 50 млрд руб. в год.