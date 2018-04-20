За год их доля выросла в 1,7 раза до 7,7%

Российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: за год доля нелегальных сигарет в России выросла с 4,6% до 7,7%. Это соответствует объему в 20 млрд сигарет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Kantar TNS.

Основная доля в структуре нелегального рынка по-прежнему приходится на продукцию из стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), которая незаконно попадает на территорию России. Это около 7,5 млрд сигарет, или 2,9% от всего потребления табачной продукции в РФ. Значительная ее часть произведена в Белоруссии. Также заметную долю в нелегальных продажах занимает продукция, ввозимая в Россию из других стран, в частности, ОАЭ и Сербии.

Однако Россия сама является лидером среди стран, чья продукция находится в незаконном обороте на отечественном рынке. С учетом крымской продукции в общем объеме нелегальных сигарет ее доля составляет 34%. К такой продукции относятся сигареты с подозрительными акцизными марками или вовсе без них. В основном подделки выпускаются под марками «Булгартабака» (BT, «Стюардесса», «Родопи» и др.), которые до недавнего времени производились по лицензии.

Быстрорастущую категорию на нелегальном рынке составляет табачная продукция, находящаяся в обороте либо без специальной акцизной марки, либо с признаками ее подделки. По данным аналитиков, доля данной категории увеличилась с 1,6% до 2,4% российского рынка в первом квартале 2018 года.

«На ее рост повлияло отсутствие до настоящего момента обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей эффективно отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями», — отмечают аналитики.

По оценке экспертов, объем нелегальной продукции в России за последний год действительно вырос примерно в 1,5 раза, но её доля гораздо выше — 12−15%, так как исследование Kantar TNS, скорее всего, не учитывает объемы нелегальных папирос и овальных сигарет. В «Русском табаке» с учетом потребления в сельской местности долю серого рынка определяют и вовсе в 23%.

В «БАТ Россия» считают, что дальнейшее повышение акцизов в России усугубит проблему нелегального рынка, так как в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на доступный контрафакт. Нынешний ущерб для бюджета страны там оценивают в сумму более 50 млрд руб. в год.

Участники рынка полагают, что одной из мер по борьбе с нелегальной продукцией должно стать введение обязательной системы цифровой маркировки сигарет. Источник, близкий к проекту, добавляет, что при успешном завершении пилота цифровая маркировка сможет заменить бумажную акцизную марку, что исключит бесконтрольное использование акцизных марок и станет для рынка мощным барьером от серой продукции.