Компания выплатит компенсацию женщине, заболевшей раком яичников

По решению калифорнийского суда Johnson & Johnson обязана выплатить компенсацию в размере $417 млн Эве Эчиверрии. Это крупнейшая компенсация в истории бренда. Суд признал, что компания обязана предупреждать потребителей, что продукты на основе талька могут вызывать рак, передает «Коммерсант».

Многочисленные исследования связывают возникновение рака яичников с использованием средств на основе талька. Эва Эчиверрия не первая, кто подал на компанию в суд. В мае этого года суд штата Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 110 млн женщине, которая также утверждала, что заболела раком из-за продукции бренда. Всего компания получила около 5,5 тыс. подобных исков, но продолжает заявлять, что обвинения необоснованны. «Мы руководствуемся наукой, которая подтверждает безопасность детской присыпки Johnson», - говорят представители бренда, ссылаясь на заявление института рака, в котором говорится, что «неясно», может ли тальк повышать риск рака яичников.