«Морозяки» – персонажи новой кампании по продвижению лакомства из морозилки

Агентство BrandNew разработало для компании ООО «Фронери Рус» кампанию по продвижению замороженных десертов «Бон Пари» и мороженого «48 Копеек».

Стимулировать повторные покупки и повысить лояльность к продукции через сеть магазинов «Перекресток» призвана коллекция миниатюрных игрушек «Морозяки». Одного из восьми персонажей высотой всего 3 см покупатели смогут получить в магазине при покупке на сумму от 150 руб.

Шарун, Эскимопс, Мадам Рожкина, Йети в брикете, Кошмарик, Бананиль и Морсинка – имена игрушечных персонажей, которые, согласно целям рекламной кампании, должны повысить спрос на продукцию.

Основная целевая аудитория – женщины 25-45 лет, семейные, со средним уровнем достатка.

«Морозяки» – это очень милые жители морозилки, которых удобно носить с собой в кармашке или рюкзачке. Достаточно просто надеть их на ручку или карандаш, чтобы веселое приключение уже началось», – отметила бренд-менеджер «Фронери Рус» Екатерина Рассказова.

По признанию генерального директора BrandNew Дарьи Головиной, герои были придуманы в экстремально короткие сроки, в пылу бесконечных дискуссий и обсуждений.

«Йети в брикете – наш первенец – стал главным виновником проекта, положил начало коллекции, – рассказала она, – было очевидно, что каждый персонаж должен быть ярким, милым и привлекательным для игр».

Аналогичные акции, с раздачей крохотных игрушек «Прилипалы» при покупке товаров на сумму от 500 руб, проводила сеть «Дикси». Интерес к резиновым монстрикам осенью 2016 года был довольно велик – прирост товарооборота ритейлера в период акции превысил прогнозные показатели почти вдвое. Покупатели получили на 25% игрушек больше, чем после первой такой акции в конце 2015 года.

Персонажей с замысловатыми именами используют и при разработке дизайна упаковок. Из последних ярких примеров – редизайн упаковки для сети ресторанов PRIME Star.