LINII Group представила новую упаковку сети ресторанов PRIME Star

Команда LINII Group обновила упаковку практически всего ассортимента сети PRIME Star: от линейки напитков до стаканов для кофе – всего 36 позиций.

В основе редизайна – забавные животные. Если раньше скомбинированные с продуктами иллюстрации обыгрывали жизнь офисных служащих, то новые сюжеты посвящены увлечениям нового поколения. Так, появились Имбирный Лось-гитарист, Осьминог-барабанщик, Кенгуру-серфингист, Панда-скейтбордист, Йог-бульдог, Ежевыжатый апельсин, Мятный гусь, Брусничный медведь и многие другие.

«В процессе работы было нарисовано более 600 эскизов и сюжетов. Проект занял 9,5 месяцев – это порядка 1500 часов работы только иллюстратора, в роли которого в этот раз выступила Катя Колотилова», - рассказывает творческий директор LINII Group Михаил Губергриц.

По словам директора по маркетингу сети PRIME Марии Лошковой, компания стремится выдержать единую стилистику, подогревая при этом интерес со стороны клиента обновлением стиля упаковки.

Первоначально задача по созданию для PRIME Star айдентики международного уровня была поставлена перед LINII Groupт два года назад. Был выбран более настроенческий и современный фирменный стиль, выраженный в упаковке, в которой читается открытый для экспериментов, коммуникабельный, не боящийся подшутить над собой характер бренда.

Сейчас в обновленном имидже много текстовых элементов - у бренда появляется не только визуальный образ, но и свой язык. Чтобы избежать «замыленности» образа, PRIME планирует меняться раз в 2-3 года.

Творческий директор: Михаил Губергриц

Дизайнер и иллюстратор: Екатерина Колотилова

Копирайтер: Ирина Зверева

Леттеринг: Игорь Мустаев

Менеджер: Екатерина Никулина