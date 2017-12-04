РСПП подготовил соответствующее заключение, которое собирается направить на рассмотрение Дмитрию Медведеву



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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с просьбой вывести из-под действия «закона Яровой» выделенные сети телефонной связи, который используют для переговоров между собой топ-менеджеры крупных предприятий, таких как «АЛРОСА», РЖД и «ЛУКОЙЛ», сообщает «Коммерсант».

В РСПП отметили, что новый проект минкомсвязи уточняет сроки хранения данных по «закону Яровой» и в нем частично учтены замечания участников рынка и органов власти. Однако предложение исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях не учли, в связи с чем в РСПП подготовили заключение на проект постановления правительства, которое будет направлено Дмитрию Медведеву.

В документе говорится, что обмен информацией в выделенных сетях происходит между должностными лицами различных предприятий. Эти сети связи закрытые и не имеют присоединения к сетям общего пользования, в которых зачастую применяются аналоговые протоколы передачи информации, не имеющие емкости.

Ранее Роскомнадзор выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, в том числе компаниям «АЛРОСА», «Норильск-телеком», «МТС». Еще 48 компаний получили лицензии на услуги телефонной связи в выделенной сети — это ОАО «РЖД», «ЛУКОЙЛ-информ», «Ростелеком», а также ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента» и другие.

В союзе также предлагают перенести срок ввода хранилищ трафика на конец 2020 г. и ориентироваться на фактический объем трафика, а не на данные по монтированной емкости сети. Срок хранения для голоса и sms не должен превышать шести месяцев, а для интернет-трафика – трех суток, отмечается в заключении.

Затраты операторов на реализацию закона только в 2018 г. эксперты оценили не менее чем в 100 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. – на хранение sms-трафика. Принятие проекта в текущей редакции приведет к росту тарифов операторов в ближайшие годы на 20–30%, «что может вызвать негативные социальные последствия и способствовать инфляционным процессам», - говорится в документе РСПП.

Напомним, что поправки, которые обязывают операторов хранить данные о переговорах, переписке и интернет-трафике россиян («закон Яровой»), вступают в силу в июле 2018 года.