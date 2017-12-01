В холдинге Матвей Алексеев проработал почти 4 года



Соцсети

Матвей Алексеев, отвечающий за коммуникации Rambler&Co с государством и другими внешними организациями, сообщил в Facebook, что уходит из компании.

«3 года и 9 месяцев в Rambler&Co. Пора двигаться дальше», – написал он на своей странице в соцсети.

Матвей Алексеев пришёл в Rambler&Co в мае 2014 года, изначально он отвечал только за взаимодействие холдинга с властями. Однако в феврале 2017 года, холдинг пережил серьезные трансформации, консолидировав GR и PR подразделения в единый департамент внешних коммуникаций под руководством Алексеева.

В основные задачи его департамента входили стратегическое продвижение группы компаний, взаимодействие со СМИ, органами государственной власти и общественными объединениями, а также корпоративные коммуникации.