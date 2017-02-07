Новый департамент возглавит Матвей Алексеев, а София Иванова покинет компанию





Коммуникаицонное направление медиахолдинга Rambler&Co переживает серьезные трансформации. Холдинг консолидирует GR и PR подразделения в единый департамент под руководством Матвея Алексеева, который с 2014 года отвечал за взаимодействие с органами государственной власти и общественными объединениями. PR-директор компании София Иванова покинет компанию.

До недавнего времени структура Rambler&Co предполагала наличие двух направлений внешних коммуникаций: подразделение GR, за которое отвечал Матвей Алексеев и PR - которым руководила София Иванова. Сегодня стало известно, что холдинг консолидирует два направления в единый департамент внешних коммуникаций, руководство которым будет передано Матвею Алексееву.

В основные задачи департамента внешних коммуникаций входят стратегическое продвижение группы компаний, взаимодействие со СМИ, органами государственной власти и общественными объединениями, а также корпоративные коммуникации. Софья Иванова, занимавшая позицию PR-директора с 2013 года, покидает компанию.

"От всего своего сердца я благодарю Александра Леонидовича Мамута и своих друзей (назвать их просто коллегами язык не поворачивается) за интересную творческую работу и бесконечную поддержку. Благодарю всех наших партнёров за совместные проекты и разные крутые истории. Годы работы в компании подарили мне встречи с удивительным количеством таких разных и таких талантливых людей. Все вместе мы стали свидетелями событий, о которых можно писать книгу (я может и напишу), а то и снимать полнометражное кино. Спасибо вам за это моё вдохновение! Впереди меня ждут новые приключения, тягу к которым не выбивают из меня ни возраст, ни время. И, как говорится, наши корреспонденты будут держать вас в курсе событий", - рассказала София Иванова.