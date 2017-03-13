Интернет-компания будет транслировать телевизионный контент на своих площадках



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«Яндекс» запустил телевизионный эксперимент - на главной странице портала появилась кнопка «ТВ онлайн», где транслируется контент крупнейших телеканалов. Партнерские видео также показываются в специальных блоках на «Яндекс.Видео» и «Кинопоиске», плееры размещены и на «Яндекс.Телепрограмме».

Интернет-компания предлагает партнерам технологическую инфраструктуру и рекламную модель монетизации. Заключены либо готовятся соглашения с «Первым каналом», НТВ, РЕН ТВ, Bazelevs, Amedia, «Средой», «Мосфильмом» и «Ленфильмом», пишет «Коммерсантъ».

«Яндекс» обеспечивает стабильное качество трансляции и тестирование различных рекламных форматов. Вместе с партнерами компания будет следить за результатами и улучшать схему монетизации, чтобы она не отталкивала зрителей. Задача экспериментов — расширить аудиторию видеоконтента, говорит руководитель видеопроектов коммерческого департамента «Яндекса» Наталья Гришкина.

Совместный проект развивается поэтапно. Так, онлайн-трансляция «Первого канала» на сервисах «Яндекса» началась в конце 2016 года. НТВ рассматривает подписание договора в целях привлечения к эфиру новой аудитории и изучения различных схем и технологий монетизации. «Мосфильм» тоже рассчитывает на расширение аудитории за счет предоставления ей легального контента в хорошем качестве. Bazelevs надеется на существенный рост легального просмотра своих ключевых фильмов - «Горько!», «Горько! 2», франшизы «Елки» и других.

До сих пор производители востребованного видеоконтента монетизировались в интернете через Gazprom-Media Digital и IMHO, входящие в Национальный рекламный альянс (НРА). «"Яндекс" может стать посредником между зрителем и телеканалами: у него есть технологическая инфраструктура, понимание поисковых запросов и способы управления аудиторией, в том числе рекомендательные», - отмечает директор по развитию мегаселлера Александр Лигер. Сам НРА уже сделал «Яндексу» предложение о сотрудничестве и ждет ответа.