В течение года премьерные сериалы канала будут эксклюзивно транслироваться на всех платформах онлайн-кинотеатра



РИА Новости

НТВ и онлайн-кинотеатр ivi объявили о партнёрстве, в рамках которого в течение одного года премьерные сериалы телеканала будут эксклюзивно транслироваться на всех платформах ivi на территории России, СНГ и Грузии.

Компании планируют благодаря этому партнёрству повысить зрительскую аудиторию. «Мы рассчитываем, что благодаря ivi количество зрителей НТВ в интернете будет расти ещё более быстрыми темпами», – собщает генеральный директор НТВ Алексей Земский. По его словам, зрители НТВ по-прежнему смогут смотреть свои любимые сериалы на сайте ntv.ru и на официальной странице в YouTube.

«Сотрудничество с НТВ, прежде всего, означает, что, оценив широту перспектив совместной работы, мы перестали видеть друг в друге конкурентов и решили действовать сообща. Кроме того, мы в ivi уверены, что теперь нам удастся выйти на совершенно новый уровень в коммуникации с аудиторией и предоставить доступ к лучшему контенту ещё большему количеству наших пользователей», - комментирует Олег Туманов генеральный директор ivi.

Сериалы НТВ на ivi будут располагаться в специальном разделе «Новинки НТВ». Первый сериал в режиме catch forward будет доступен пользователям уже 28 августа, им станет детектив Павла Лунгина «Жена полицейского».