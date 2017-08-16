Однако прежнего уровня дохода достичь не удаётся



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Стоимость производства шоу и сериалов для ТВ выросла, а цены на контент – нет. Поэтому, вернувшись к прежним объемам, производители не могут достичь докризисного уровня дохода, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на показатели крупнейших российских продакшн-студий.

Наиболее впечатляющие результаты показала «Солярис промо продакшн», которая снимает «Дом-2». Ее выручка увеличилась в два раза, достигнув 10 млрд рублей. Выручка компании «ВБД Груп», снимающая проекты для СТС, НТВ и др., выросла на 6%, до 1,6 млрд руб, её представитель утверждает, что реальная выручка составила 2,5 млрд руб. WeiT Media нарастила выручку на 13%, до 926 млн руб. Она произвела более 200 часов контента для федеральных телеканалов «Россия 1», НТВ и СТС и далее планирует увеличивать доходы за счет расширения производства. Comedy Club Production показала рост выручки на 16%, до 3,1 млрд руб.

Партнер «Первого канала» студия «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга снизил выручку на 11% до 4,4 млрд руб. Объем закупки снизился в равной мере в ценах и в часах, так как канал заказывал меньше проектов.

Выручка главного поставщика сериалов для канала «Россия-1» группы «Русская» также сократилась с 2,6 млрд до 2,2 млрд руб. Это произошло из-за снижения цен в договорах с телеканалами. Представители группы надеются, что в 2017 году ситуация исправится. Выручка «Амедиа Продакшн» упала с 640 млн до 321 млн руб. в связи с уходом из компании ее основателя Александра Акопова в 2015 году, пояснили в компании.

Каналы, по словам представителей продакшн-студий, заказывают тот же объем часов, однако платят за него «докризисную» стоимость в рублях, в то время как затраты на производство контента сильно выросли. Так, только зарплата режиссера увеличилась в 1,5-2 раза. На индустрии также сказалось прекращение сотрудничества с Украиной, которая приносила производителям до 20% выручки.

«Мы попали в жесткую финансовую ситуацию — с 2016 года заказы пошли, проекты прут, но кэша нет. Поэтому у многих возникают кассовые разрывы», - сообщает руководитель крупной киностудии.