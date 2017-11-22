Вечеринка пройдет 30 ноября в «Bar 25:45»

30 ноября премиальная мобильная рекламная сеть iVengo Mobile приглашает своих клиентов и партнеров на Five Party – вечеринку, посвященную 5-летнему юбилею компании! Мероприятие пройдет в «Bar 25:45». Это самый центр Москвы, 236 шагов от станции метро «Маяковская», историческое здание гостиницы «Пекин».

Команда iVengo Mobile ждет всех своих друзей, чтобы вместе вспомнить все достижения и этапы развития компании за 5 лет и отпраздновать долгожданный юбилей.

Free non-stop коктейли, фуршет, DJ и танцы до утра – неотъемлемые составляющие всех наших мероприятий. Помимо этого, гостей ждут розыгрыши призов, интерактивная фотосессия, световое шоу, фокусник, а также масса других развлечений. И самое главное – 20 кг праздничного торта! Яркие эмоции и незабываемые впечатления в этот вечер будут обеспечены каждому пришедшему.

Дата: 30 ноября (четверг)

Сбор гостей в 19:00

Место: «Bar 25:45» (ул. Большая Садовая, 5)

Вход строго по спискам!

Хотите попасть на вечеринку? Зарегистрируйтесь на официальном сайте мероприятия, и ваша заявка будет рассмотрена. Страница мероприятия в Facebook.

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