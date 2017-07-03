Организаторами мероприятия выступили сервис сквозной аналитики CoMagic и рекламное агентство Realweb



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23 июня 2017 в Санкт-Петербурге прошла конференция про новый маркетинг «Performance360». Организаторами выступили сервис сквозной аналитики CoMagic и рекламное агентство Realweb. 150 слушателей собрались в креативном пространстве ОхтаLAD, чтобы получить практические рекомендации по построению perfomance-стратегии.

Performance – это маркетинг, нацеленный на результат. Прозрачные KPI, оценка конверсий, измеримые результаты, коллтрекинг, связка данных в CRM, четкая оценка эффективности и комплексная аналитика – все то, что требует клиент и предлагает performance-маркетинг.

Конференцию открыл доклад Максима Шалотенко (Яндекс). Максим подчеркнул, что в первую очередь performance-маркетинг – это «совершение пользователем измеримого целевого действия», а к основным задачам performance-маркетинга отнес: определение действия, помощь пользователю в его совершении и измерение результата. Основные выводы Максима Шалотенко по работе с performance-инструментами:

1. Определяйте действие, исходя из задач, а KPI исходя из заданных целей

2. Интегрируйте офлайн и онлайн

3. Взаимодействуйте с потенциальными и постоянными клиентами

4. Экспериментируйте с рекламными технологиями

5. Находите новую аудиторию, которая похожа на уже имеющуюся

Валерий Пащенко, CoMagic в своем докладе «Customer Journey Map: каналы и устройства» сравнил маркетолога с бойцами спецназа, которые освобождают заложников. Им необходим четкий маршрут, который готовится по результатам тщательного сбора данных, изучения природного, городского или, в случае маркетологов, экономического ландшафта. Только таким образом можно получить качественный результат.

Были в программе и доклады, построенные исключительно на практических кейсах, среди которых совместный доклад Дарьи Ананьевой (Риалвеб) и Дмитрия Абросимова (Аквилон Инвест). Специалисты рассказали про комплексное продвижение бренда «Аквилон Инвест» в интернете, стратегию продвижения и креативное позиционирование. Каждый покупатель недвижимости проходит несколько шагов: «у меня нет жилья», «выбираю квартиру», «подобрал список ЖК», «есть уточняющие вопросы». Об инструментах работы на каждом из этапов и было рассказано в докладе.

Простым, но жизненный кейсом поделился Максимилиан Липкин (Студия "СтомАвеню"). Он рассказал, как увеличить количество звонков на 25%, предоставляя потенциальному клиенту комфортный маршрут следования по воронке продаж. Тогда посещение сайта конвертируется в звонок, а звонок перейдет в сделку. Важно на каждом этапе анализировать результаты и оптимизировать ресурсы.

На конференции затрагивали проблемы маркетинга «звонящих отраслей», таких как недвижимость. Для застройщиков звонок – основной источник обращений. По данным исследования CoMagic 80% компаний-застройщиков тегируют звонки. Но тегирование не решает проблем оперативного контроля эффективности рекламы и классификации обращений. Степан Дешевых (CoMagic) рассказал о технологии SmartTag, которая позволяет анализировать качество звонков в ежедневном режиме. В основе SmartTag лежит технология распознавания речи от компании ЦРТ – ведущего российского разработчика инновационных систем в сфере распознавания и синтеза речи, многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации. Александр Белозерчик в своем докладе “От распознавания речи к пониманию сказанного” подробно рассмотрел технологические основы речевой аналитики, ее возможности, кейсы.

Facebook сейчас одна из самых больших рекламных площадок, в России это около 15 млн чел. ежемесячной аудитории и и 5,3 млн чел., которые посещают сайт ежедневно. В докладе Ксении Харитоновой (Риалвеб) уделено внимание новым инструментам Facebook, c которыми еще практически не успели познакомиться рекламодатели. Между тем Facebook – одна из самых больших рекламных площадок. в России его аудитория – около 15 млн человек в месяц и 5,3 млн человек в день. Большая часть доклада была посвящена особенностям работы с аудиториями (основные, индивидуальные и похожие аудитории), рекламным форматам в Facebook и Instagram, а также возможностям аналитики.

Доклад с необычным названием «Укрощение programmatic» (Евгения Богунова, Риалвеб), был посвящен трендам, стратегиям запуска и аналитике программной закупки в медийной рекламе (programmatic buying). На этапе планирования Евгения Богунова предлагает поэтапную работу: ответить на вопрос целей медийной рекламы для клиента, составить портрет целевой аудитории, собрать все точные параметры рекламной кампании (ГЕО, частота, бюджет и т. п.), разработать стратегию.

Про проблемы интернет-ритейла и их решения рассказали аналитики агентства «Риавлеб» Яна Саулова и Павел Логинов. Скидки на товары и услуги помогают привлечь покупателей и увеличить продажи, но есть и обратная сторона медали – скидки могут «подсадить» вашу аудиторию на акции, снизить продажи новых коллекций и сделать лояльную аудиторию шопоголиками.

Илькин Байларли (#Get8) рассказал про автоматизацию маркетинга и продаж на примере полезных отраслевых интеграций с amoCRM. Текущая статистика по обработке менеджерами входящих звонков демонстрирует значительные потери «горячих обращений» практически во всех сферах бизнеса. #Get8 предложили 3 основных правила CRM: фиксировать все обращения, вести по воронке продаж, назначить следующий шаг. Существенная часть доклада была посвящена сложностям для сделок с длинным циклом продаж, а также возможностям digital-воронки продаж, которая помогает продавать без участия менеджера.

Даниил Силантьев (Unisender) рассказал про грамотный подход в email-маркетинге, поделился кейсами, а также подходами к оценке эффективности. Большим упущением среди маркетологов, по его мнению, является отсутствие аналитики email-маркетинга.

Даниил предложил анализировать следующие показатели: срок жизни клиента/подписчика, отток/приток базы, информационное покрытие рассылки, трафик и конверсии на сайте (в отделе продаж).

Участники остались очень довольны организацией и содержанием конференции, и организаторы думают о том, что стоит проводить ее на регулярной основе. Следите за анонсами!

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