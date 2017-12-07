Первый российский блокчейн-патент появится в ближайшие месяцы

Конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности» состоялась 6 декабря 2017 года в блокчейн-коммуне Внешэкономбанка и НИТУ МИСИС при информационной поддержке ИД «Коммерсантъ». По итогам конференции была подготовлена резолюция со списком первоочередных мер по развитию нормативного регулирования технологии «блокчейн» в России, включая сферу интеллектуальной собственности.

Открыл конференцию руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. Глава Роспатента подчеркнул, что, несмотря на развитие новых технологий, институт интеллектуальной собственности сохраняет свое фундаментальное значение для развития научно-технической сферы. С ним согласился член наблюдательного совета Ethereum, предприниматель и инвестор Владислав Мартынов, который отметил, что предприниматели зачастую слишком поздно начинают задумываться об оформлении своих прав и регистрации интеллектуальной собственности. Особенно это касается высокотехнологичного сектора, стартапов. Он также выразил надежду, что подобные конференции помогут Роспатенту донести до бизнес-сообщества важность интеллектуальной собственности как ключевого нематериального актива.

Григорий Ивлиев отметил, что ведомство уже получает заявки на изобретения, товарные знаки и регистрацию программ для ЭВМ, основанные на технологии блокчейн или моде на нее. На сегодня в Роспатент поступила 21 заявка на регистрацию изобретений, использующих технологию блокчейн. По одной заявке — №2017102462 — подготовлено решение о выдаче патента на изобретение. Так что первый российский блокчейн-патент появится уже в ближайшие месяцы. Остальные заявки находятся на стадии рассмотрения. В них технология блокчейн применяется в финансовой сфере, страховой сфере, сфере логистики и выявления контрафакта, шифрования данных, инвестиционных прогнозов и облачного хранения данных. Кроме того, в 2017 году в Роспатент поступило семь заявок на регистрацию программы для ЭВМ и баз данных (БД).

В пленарном заседании конференции также приняли участие уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты России Борис Титов, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив и генерального совета «Деловая Россия», глава компании Radius Group, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, советник председателя Внешэкономбанка, эксперт рабочей группы по вопросам применения технологии блокчейн в сфере государственного управления под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова Владимир Демин и советник председателя правления Ассоциации участников рынков платежных услуг НП «Национальный платежный совет» Андрей Лисицын. Модерировал заседание президент Столыпинского клуба, доктор юридических наук, профессор Евгений Тарло (коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»).

На секциях FinTech и LegalTech, а также заседании «Способы правовой охраны продуктов технологии блокчейн» представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, собственники блокчейн-проектов, участники законотворческих процессов и лидеры юридического сообщества, эксперты-практики обсудили перспективы внедрения, правовые инструменты и использование технологии блокчейна в России — возможности применения блокчейна в государственном управлении и бизнес-процессах, необходимость нормативно-правового регулирования и использование технологии в сфере ИС.

По итогам обсуждений была принята резолюция со списком первоочередных мер по проработке и созданию нормативной базы вокруг технологии блокчейн в России. В частности, предложено создать при первом заместителе председателя Правительства консультативный совет (рабочую группу) из представителей заинтересованных организаций и ведомств с целью изучения, анализа и адаптации прорывных технологий, передовых решений и лучших практик в сфере цифровой трансформации экономики и подготовки предложений законодательных и управленческих решений, сформировать долгосрочную стратегию стимулирования отечественных разработок в области цифровых технологий в целом и технологии блокчейн в частности, а также их правовую защиту как важнейшую часть долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности, отвечающую целям и задачам программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Участники также предлагают Минобрнауки России рассмотреть вопрос разработки и внедрения стандарта профессиональной квалификации «Специалист в сфере блокчейн-технологий».

Резолюция конференции с перечнем первоочередных мер профессионального сообщества и Роспатента по правовым механизмам технологии блокчейн и регулированию связанных с ней вопросов интеллектуальной собственности в России будет направлена в администрацию президента, аппарат правительства, профильные комитеты и аппараты Совета федерации и Государственной думы.

Запись звука с конференции доступна по адресу.