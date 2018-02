Один из самых интересных медиапроектов за последнее время, с которого сейчас начинают день в Белом доме

Каждое утро Вашингтон просыпается вместе с Axios AM — рассылкой от сооснователя медиакомпании Axios Майка Аллена. Это 10 самых важных для него историй с вкраплениями срочных новостей, инсайтов из Белого дома и — иногда — рассуждениями о странностях эпохи Трампа. О том, как Axios удалось в кратчайшие сроки стать влиятельным игроком на медиаполе, рассуждает Buzzfeed.

Аллен составляет Axios AM ежедневно с момента создания компании, а это случилось год назад. Долгое время Аллен, которому исполнилось 53, был одним из самых известных репортеров в столице США.

В 2007 году, работая в Politico, он превратил авторскую рассылку Playbook в полноценную рубрику и создал свой собственный язык, который стал языком Вашингтона. Аллен, и Politico в целом, перевернули медиа — теперь про политику писали так, словно это спорт. На пике популярности подборка Аллена была самым важным «мастридом» у политической элиты. Журналиста, ранее работавшего в Washington Post и TIME, называли человеком, который будит Белый дом.

Не всем нравился Politico, но все понимали, что это издание изменило правила игры. В свою очередь, амбиции Axios не ограничиваются желанием изменить «информационную диету» Вашингтона. Проект, которым руководит товарищ Аллена по Politico Джим Вандехей, нацелен на миллионную аудиторию думающих читателей, которые хотят каждый день получать оперативную сводку новостей.

Axios доставляет новости так же быстро, как и Politico, но в виде нескольких предложений или тезисов. И точно так же творит свой собственный язык, помечая истории тэгами Be smart (Будь умнее), Why it matters (Почему это важно), Go deeper (Копай глубже) и Worthy of your time (Стоит твоего времени). Сам Аллен называет их аксиомами (Axioms). Хотя конкуренты считают, что Axios использует избитые приемы, только в новой одёжке, аудитория охотно подхватывает эти выражения.

Кроме того, подход Аллена оценили рекламодатели. Они готовы платить за недельное спонсорство Axios AM по 75 тысяч долларов, говорят источники Buzzfeed. Грамотная подача контента очень быстро сделала бренд известным в Вашингтоне. До запуска Axios у Аллена была репутация дружелюбного и жизнерадостного человека, который спокойно общается с самыми неприятными политиками и является образцовым собеседником.

Однако многие стали замечать, что Аллен изменился. Он начал комментировать практически каждый поступок Дональда Трампа, иногда его тон становился откровенно морализаторским. Выглядит так, словно человек, написавший правила для Вашингтона, борется с тем, кто решил их игнорировать.

Аллен — мастер отбирать новости, признает Buzzfeed. Он умеет находить сенсации, разбавляя их любопытными подробностями. Налоги, иммиграция, интриги в Белом доме, что обитатели Капитолия думают о том или о другом, почему это имеет значение и т. д. Во всем этом человек может разобраться еще до завтрака с начальником.

Добиться успеха во времена, когда один твит президента может изменить мировой порядок, непросто. Но Аллен чувствует себя как рыба в воде, и, по свидетельствам источников, вошел в число журналистов, с которыми Трамп общался лично. Накануне инаугурации Аллен и Вандехей взяли интервью у главы государства, что помогло недавно запущенному Axios встроиться в систему.

Поскольку Axios запустился одновременно со сменой руководства США, у него не было «отягощающего» багажа в виде политических пристрастий. Аллен и Сван прекрасно заменяют целый пул журналистов, который содержат Politico, New York Times, Washington Post. При необходимости им помогают Вандехей и несколько журналистов. Скорость, с которой Аллен размещает информацию, сделало сайт Axios основным новостным источником эпохи Трампа.

Талант Аллена также позволил ему разглядеть звезду Джонатана Свана, который теперь считается одним из главных знатоков повестки Белого дома. Бывший политический обозреватель Sydney Morning Herald перебрался в США ради работы в комитете по иностранным делам, оброс связями и начал превосходно разбираться в политике экономического национализма.

Форма подачи материала — живая, язвительная — означает, что новостная рассылка может быть идеальным способом доставки информации, а за короткими сообщениями может ощущаться контекст. Хотя конкуренты обвиняют Axios и Аллена в симбиозе с политической элитой, издание уверено в своей правоте. Главное, как вы распоряжаетесь связями, считает Вандехей. По его словам, Axios использует связи, источники и инсайты, чтобы освещать важные темы и разобраться, что же происходит на самом деле.

Обилие новостей о Трампе Аллен называет эффектом NASCAR: «Люди просто хотят видеть горящие покрышки и искореженный металл. Наша идея — избавить от лишнего шума. Объяснить. Представить обе стороны. Дать людям, которые знают президента лучше всех, объяснить, как он принимает решения».

Axios успешно справляется со своей задачей — добывать эксклюзивные новости. Так, издание первым написало о распорядке дня Трампа, о возможной отставке главы ФБР Кристофера Рэя. И несмотря на конфликт с бывшим пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером (тот даже грозил обратиться в «соответствующие органы», если Аллен не прекратит «преследование»), сторонам удается поддерживать мирные отношения. Недавно официальные представители Белого дома посетили мероприятие, посвященное первой годовщине Axios. Знаковое событие после отказа Трампа посетить Ежегодный обед с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Какое будущее ждет Axios, предсказать сложно. У проекта нет щедрого инвестора-миллиардера, но он смог поставить себя в один ряд с узнаваемыми, качественными медиа. В ходе последнего раунда инвестиций, когда издание привлекло 20 млн долларов, Axios оценили в более чем 100 млн долларов.

По данным источников Buzzfeed, в 2017 году выручка компании составила 12 млн долларов. В 2018-м она планирует удвоить этот показатель и расширить штат с 95 до 150 человек. Пока Axios не вводит подписку, но некоторые ее формы могут появиться к концу текущего года или в начале 2019-го. Сейчас на 11 рассылок издания подписано 260 тысяч человек, а процент открытий писем составляет 50%, говорят в компании.