Знаменитости регулярно снимаются в рекламе газировки и фастфуда

71% всемирно-известных поп-звёзд рекламируют вредные газированные напитки и 80,8% — жирную пищу. Это, например, популярные среди подростков Бритни Спирс (Pepsi, McDonald’s), Бейонсе (Pepsi), Джастин Тимберлейк (McDonald's), Maroon 5 (Dr. Pepper), Ариана Гранде (Nestle), сообщается в исследовании медицинского центра Лангон Нью-йоркского университета.

Необходимость данного исследования связана с актуальной проблемой детского ожирения. В связи с этим, для анализа были выбраны 590 исполнителей, популярных среди детей и молодёжи. Оценив качество брендов, рекламируемых знаменитостями, учёные пришли к выводу, что 18% из них снялись в рекламе напитков и продуктов питания. Из них 80,8% процентов знаменитостей рекламировали энергоёмкие продукты с низким содержанием питательных веществ, а 71% детских кумиров представляли безалкогольные напитки с повышенным содержанием сахара и сахарозаменителя. В эти цифры входит и реклама фаст-фуда.

Исследование установило прямую связь между маркетингом пищевых продуктов и детским здоровьем, так как использование знаменитостей в маркетинге значительно повышает ценность бренда и популярность продукта.

Пищевая промышленность научилась извлекать выгоду из популярности музыкальных знаменитостей среди молодежи. Согласно исследованию, ежегодно компании по производству продуктов питания и напитков тратят на рекламу, ориентированную на молодежь, по $ 2 млрд. По оценкам экспертов, дети просматривают около 4,7 тыс. таких рекламных объявлений в год, подростки — 5,9 тыс.

Участие в подобных кампаниях позволяет артистам хорошо зарабатывать, а брендам — значительно увеличивать продажи. Например, певица Бейонсе подписала контракт с Pepsi на сумму около 50 млн долларов, а исполнение Джастином Тимберлейком I’m Lovin' It для McDonald’s принесло 6 млн долларов Участие рэпера Pitbull в продвижении Dr. Pepper увеличило потребление напитка среди латиноамериканцев на 1,7%.