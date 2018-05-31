KPCB опубликовал традиционный отчет

Число интернет-пользователей перевалило за 3,6 млрд, то есть доступ к Сети имеет половина населения Земли. Это означает, что многие рынки достигли насыщения и найти новые источники роста все сложнее.

Так, в 2017 году рынок смартфонов показал нулевой прирост в натуральном выражении, хотя люди все больше времени проводят онлайн.

Инновации и конкуренция стимулируют производителей электроники улучшать продукт, это, в свою очередь, увеличивает потребление и монетизацию. Многие улучшения основаны на данных о поведении пользователей, собранных самыми разными компаниями. И тут возникает парадокс приватности…

Разобраться с трендами 2018 года взялась компания Kleiner Perkins Caufield & Byers. Аналитик KPCB Мэри Микер, один из самых влиятельных мировых экспертов в сфере digital, представила очередной отчет Internet Trends 2018.

Рост глобальной интернет-аудитории замедляется. Если в 2016 году он составил 12%, то в прошлом году — 7%.

Проникновение интернета продолжает увеличиваться. По итогам 2017 года этот показатель достиг 49%.

Взрослого человека не оттянешь от любимых устройств. Среднестатистический житель США проводит с digital media 5,9 часа в день: 3,3 часа с мобильными устройствами, 2,1 часа — с компьютером/ноутбуком, 0,6 часа — с другими устройствами (OTT, игровые консоли и др.).

Быстрее. Лучше. Дешевле. Повсеместный Wi-Fi побуждает людей проводить больше времени онлайн и потреблять больше контента, конкуренция заставляет производителей смартфонов повышать функциональность устройств, а сервисы становятся все удобнее и проще.

Пользователи адаптируются к новым форматам (популярность Twitch стремительно растет) и быстро приобретают новые привычки (потребление мобильного видео также увеличивается).

Доля интернет-продаж неуклонно растет, и в 2017 году e-commerce показала рост в США на 16%.

Онлайн-шопинг становится практически «бесшовным» процессом. С помощью одного мобильного устройства покупатель может найти подходящий магазин, узнать о скидках, ознакомиться с рекомендациями, оплатить заказ и отследить его выполнение.

Если говорить про поиск продукта, то фраза «погугли» уже не актуальна. По крайней мере в США, где, согласно опросу Survata, половина пользователей (49%) начинает свой поиск с Amazon. В Google и другие поисковые системы идут 36% пользователей. Онлайн-ритейлер удовлетворяет все потребности покупателей. «Заамазонь это», в общем.

Социальные сети стали важным источником знаний о продуктах. Большая часть открытий совершается в Facebook, Instagram и Pinterest, при этом 55% пользователей покупают заинтересовавший их товар онлайн — немедленно или после некоторых раздумий.

Лучший клиент — лояльный клиент. Рекламодатели, покупатели инвентаря и маркетологи говорят, что самой важной метрикой для них является пожизненная ценность клиента (customer lifetime value, CLV). Она говорит об эффективности вложений больше, чем показы/трафик и узнаваемость бренда.

Сервисы, предлагающие своим пользователям подписку, демонстрируют уверенный рост. Аудиторию привлекают простота доступа, адекватные цены, широкий выбор, позитивный опыт и персонализация.

Рекламодатели осваивают mobile, но этот канал по-прежнему недооценен. Пользователи тратят 29% времени, проведенного онлайн, на мобильные устройства, а доля mobile в рекламных бюджетах составляет 26% (данные по США). Аналитики оценивают этот потенциал в 7 млрд долларов.

Рынок интернет-рекламы в США растет двузначными темпами. В 2017 году рост составил 21%, объем рынка достиг 88 млрд долларов.