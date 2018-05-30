Провайдеры компенсируют свои расходы на реализацию комплекса антитеррористических мер за счет абонентов

Российские интернет-провайдеры начали предупреждать своих клиентов о грядущем повышении цен на свои услуги на 8−10%. Подорожание связано с расходами на исполнение «закона Яровой», сообщает «Коммерсант».

В частности, петербургский провайдер ООО «Телекомпас» (бренд «Комфортел») проинформировал клиентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018 года из-за вступления в силу «пакета Яровой». В компании объясняют, что вступление в силу закона означает «затраты свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация». Повышение цен позволит провайдеру компенсировать эти затраты.

О повышении стоимости некоторых тарифов на 10% с 1 июня абонентов проинформировал и провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), занимающий 11% российского рынка ШПД.

Что касается других провайдеров, то, по данным издания, в бюджет «Ростелекома» на 2018 год расходы, связанные с «законом Яровой», не заложены, поскольку нет нормативных документов, четко описывающих технические требования и параметры оборудования. Представитель «ВымпелКома» лишь сообщил, что оператор планирует исходить из баланса интересов клиентов и конкурентной ситуации на рынке. В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

«Закон Яровой» обязывает операторов с 1 октября сохранять информацию о телефонных разговорах, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи пользователей. Ранее эксперты и участники рынка неоднократно предупреждали, что операторы будут компенсировать затраты на реализацию закона за счет увеличения тарифов.