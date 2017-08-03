Однако успешность Bitcoin Cash покажет долгосрочная практика её использования



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В первый день августа произошло разделение биткоина, в результате которого появилось две криптовалюты: классический Bitcoin и новый Bitcoin Cash. Всего за одни сутки стоимость новой криптовалюты стремительно пошла вверх, а потом резко упала, сообщают «Ведомости».

Разделение произошло из-за разногласий в биткоин-сообществе о будущем валюты – как ускорить транзакции с ней. В поддержку Bitcoin Cash выступает небольшая, но мощная группа китайских майнеров — людей и компаний, владеющих майнинговыми фермами и зарабатывающих на обработке транзакций. Они не согласны с нововведениями, которые появятся в Bitcoin в рамках обновления протокола BIP 91, который должен вступить в силу в августе через софтфорк.

Для введения новых правил потребовалось разделение на две ветви блокчейна. После разделения новый биткоин Bitcoin Cash стоил порядка 380 долларов. Ряд бирж заявили, что не будут поддерживать Bitcoin Cash, однако, несмотря на это, новая криптовалюта уже с утра 2 августа начала стремительно расти и достигала 734 долларов.

В то же время курс классического биткоина падал до 2700 долларов. Но спустя два дня цена Bitcoin Cash все таки снизилась до 275 долларов.

Отмечается, что результаты первых торгов, конечно, не дают исчерпывающего понимания востребованности новой криптовалюты. Как и в случае с другими альткоинами, успешность Bitcoin Cash покажет долгосрочная практика её использования.

Причины роста новой «цифровой наличной» криптовалюты – манипуляции игроков рынка и автоматический бесплатный пересчет Bitcoin Cash владельцам классических биткоинов. Поднимает цену ограниченное количество предложений на биржах, а некоторые игроки скупают Bitcoin Cash в надежде получить сверхдоход.

Многие биржи и кошельки заранее выразили поддержку новой криптовалюте и создали условия для операций с ней, а майнеры получили возможность перенести часть своих мощностей на добычу Bitcoin Cash. Все, кто хранил биткоины на поддерживающих Bitcoin Cash биржах и кошельках, в результате форка получили равное количество новых монет.