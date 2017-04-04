РАЭК просит пересмотреть поправки в закон «о зеркалах»



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Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратилась с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой более детально изучить предложение министра культуры Владимира Мединского о внесудебной блокировке пиратских сайтов с российскими фильмами и предупредилиоб пасности такого шага, пишет газета «Ведомости».

«Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым. Также в процессе не участвует владелец сайта: он не может реализовать свое конституционное право на защит», - цитирует газета письмо РАЕК.

Авторы письма также указали, что инициатива Минкультуры создает опасный прецедент, поскольку внесудебный порядок предлагается применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства.

Напомним, в феврале текущего года в Госдуму был внесен законопроект, который вводит в российское законодательство термин «производный сайт в сети интернет» - иначе говоря, «зеркало» сайта. Законопроект также определяет порядок внесудебного ограничения доступа к таким ресурсам.

Министр культуры Владимир Мединский выступил за более жесткий подход. По его словам, необходимо разрешить внесудебную блокировку не только «зеркал» уже запрещенных сайтов, но и сайтов с пиратским контентом.