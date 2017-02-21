В российском законодательстве появится термин “производный сайт в сети интернет”



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В Госдуму внесен законопроект, который вводит в российское законодательство термин “производный сайт в сети интернет” — иначе говоря, “зеркало” сайта. Законопроект также определяет порядок внесудебного ограничения доступа к таким ресурсам, следует из документа, опубликованного на сайте Правительства РФ.

Законопроект разработала Минкомсвязи. Ведомство предлагает считать “зеркалом” интернет-ресурс, похожий по названию и виду на исходный сайт. Согласно разработанным министерствам поправкам к законодательству , поисковики должны в течение трех суток после получения уведомления от Роскомнадзора прекратить выдачу сведений о “зеркалах” пиратских сайтов.

Ресурс признается “зеркалом” пиратского сайта на основании решения Мосгорсуда или судебного приказа, выданного на основании такого решения. Законопроект направлен на пресечение нелегального распространения аудиовизуальных произведений в Сети.

Кроме того, для операторов поисковиков документом вводится обязанность удалять сведения о тех сайтах, которые неоднократно были замечены в нарушении авторских прав. Данные требования будут действовать и в отношении "зеркальных" сайтов.