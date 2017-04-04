Самым умным участником битвы стало агентство интернет-рекламы «МедиаНация»





31 марта на Digital Brain Ring 2017 собралось 40 рекламных агентств. За звание самого умного боролись 12 сборных команд: РиалВеб, Ingate, Grace Global, MgCom, 2step, Demis, Adventum, Ашманов и партнёры, Артикс, IconGroup, Digital Mind, МедиаНация. В каждой команде было по одному «звездному гостю», которыми стали известные журналисты и блогеры.

Событие такого формата впервые проводилось в Москве. Не смотря на то, что Digital Brain Ring задумывался организаторами больше как развлекательное мероприятие, в итоге получилось настоящее интеллектуальное сражение маркетологов. Всего было проведено три боя (два полуфинала и финал). В каждом бое участвовало шесть команд, три из которых выходили в финал. На каждом этапе разыгрывалось 15 вопросов, за ответ на который команда получала одно очко. 72 простых и непростых вопроса о маркетинге взяли команды за время игры. За первые 10 минут финала определились лидеры: агентство Adventum и МедиаНация. Но на решающий вопрос первым ответило агентство интернет-рекламы «МедиаНация», за что и получило заветный кубок.

Организатор мероприятия CoMagic не забыли про болельщиков. Среди них были разыграны отличные призы: поездка на выходные в загородный отель «Яхонтовый лес», гаджеты, день в спа, отдых в коттедже на двоих.

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