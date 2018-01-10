Форум для CMO, руководителей департаментов маркетинга, собственников и директоров

99% рекламных сообщений остаются незамеченными потребителем, и в памяти человека остается только 1-3% рекламных контактов за день. Эти показатели, недавно заявленные исследователями, поражают, ведь только за последний год суммарный объем рекламы составил почти 300 млрд. рублей!

По данным международной ассоциации PDMA лишь 1 из 10 новых продуктов становится коммерчески успешным. Представляете, какие суммы на рекламу и разработку NPD «сливаются» впустую, только из-за того, что потребности покупателей определены не правильно?!

Вместе с тем, коммуникация с потребителем, построенная на мощном инсайте и правильной идее, продает любой продукт максимально эффективно с гораздо меньшими затратами и многие годы.

Эта конференция о том, как создавать и грамотно использовать потребительские инсайты, как на их основе создавать продающие идеи.

Программа конференции состоит из трех частей:

1) 26-27 февраля с 10.00 до 15:00 - ВЫСТУПЛЕНИЯ: «ТЕХНОЛОГИИ И КЕЙСЫ»

Шаг за шагом мы пройдем все этапы и бизнес-процессы: от появления инсайта - через рождение идеи – до создания коммуникации, продукта.

Как и где находить правильные инсайты?

Как на основе инстайта создать идею?

Как из идеи рождается новый продукт или стратегия продвижения?

В каждой сессии: методика работы с инсайтами и идеями + кейсы от компаний-лидеров. Реальный опыт тех, кому удалось достичь успеха за счет яркой идеи и точного попадания в потребности целевой аудитории.

2) с 15:00 до 18:00 - Практические МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ, где участники смогут применить на практике услышанные знания, получить первый опыт или закрепить навык работы с инсайтами и идеями.

3) 28 февраля – Мастер-класс Королевского британского института маркетинга CIM по инсайтам и инновациям. CIM вручает самый престижный для маркетолога британский диплом CIM по инсайтам и инновациям. Диплом действует во всем мире!