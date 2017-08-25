Он продолжит работу в Национальном рекламном альянсе



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Сергей Коптев станет новым генеральным директором Индустриального комитета по телеизмерениям (учредителями выступают крупнейшие игроки медиарекламного рынка — «Первый канал», «Газпром-Медиа», НМГ, НРА и др., а также АКАР). Его кандидатура была утверждена единогласно.

Сергей Коптев сосредоточится на реализации обновленной стратегии развития Комитета. Напомним, ранее сообщалось, что ИКТ готовит новую стратегию развития телеизмерений в России, а новым гендиректором организации может стать Сергей Коптев. Теперь он будет совмещать новую должность с работой в Национальном рекламном альянсе (НРА), где он является заместителем генерального директора.

Сергей Петров покидает пост генерального директора ИКТ, который он занимал с мая 2016 года, в связи с переходом на новую работу, сообщается в пресс-релизе одного из учредителей ИКТ «Национальной Медиа Группы».

«Благодарим Сергея Петрова за работу на посту главы ИКТ. За время его управления удалось объединить на площадке ключевых представителей рекламной индустрии, НРА, АКАР, РусБренд, телевещателей и сформировать единый подход в области развития системы измерений в дальнейшем», — отметила Председатель Совета Ассоциации ИКТ, генеральный директор НМГ Ольга Паскина.