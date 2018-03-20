Когда границы между актерами и зрителями растворяются

Уже несколько лет широкую российскую аудиторию привлекают новые иммерсивные шоу. В их числе как адаптации зарубежных произведений, так и оригинальные постановки. В чем секрет успеха этого театрального формата, и где он появился впервые? Какие модные спектакли можно посмотреть в Москве и за рубежом? Как бренды вовлекаются в театральную среду? Об этом рассказывает команда креативного агентства BOOTLEG.

Sleep No More

Революционное переосмысление классических театральных канонов привело к появлению иммерсивного театра как самостоятельного творческого направления. Границы между актерами и зрителями растворились, спектакль сошел со сцены, публика полностью погрузилась в происходящее.

Явление иммерсивного театра стало популярным благодаря американскому шоу Sleep No More в постановке британской труппы Punchdrunk. Такая интерпретация шекспировского «Макбета» в стилистике триллеров Хичкока полностью стерла привычную театральную скованность зрителя. Действие спектакля разворачивалось не на сцене, а на каждом уровне пятиэтажного отеля. Зрители могли полностью погрузиться в сюжет и атмосферу постановки, перемещаясь вместе с актерами сквозь многослойное театральное представление.

Remote Moscow, Cargo Moscow, «Кандидат»

Большинство иммерсивных спектаклей в России — это адаптации уже существующих европейских перформансов. Под руководством московского импресарио Федора Елютина по франшизе были успешно реализованы многие зарубежные проекты: спектакль-прогулка по Москве Remote Moscow и спектакль на колесах Cargo Moscow швейцарско-немецкой компании Rimini Protokoll, а также шоу о выборе «Кандидат» нидерландского союза Ontroerend Goed. У московской публики новый формат искусства пользуется ажиотажным спросом.

Чем ответили московские режиссеры

Столичные театралы с энтузиазмом восприняли иммерсивный спектакль «Черный русский» по мотивам неоконченного романа А. С. Пушкина «Дубровский». Погружающее действие разворачивалось в старинном особняке в самом центре Москвы. Залы, переходы, коридоры и лестницы иллюстрировали «оживший» дом Троекурова. Перемещаясь по театральному пространству, зрители скрывали лица за масками животных: лис, сов или оленей. Каждой маске соответствовала своя сюжетная линия. Пары, пришедшие на представление вместе, могли разделиться, чтобы острее прочувствовать атмосферу происходящего и впоследствии, обменявшись впечатлениями, воссоздать целостную картину повествования.

Также в Москве состоялась премьера иммерсивного шоу с полным эффектом погружения «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Это семейная драма конца XIX века, где главную героиню преследуют фантомы из прошлого, радикально меняя будущее. Зрителям позволено ходить по всем комнатам старинного особняка, исследовать коридоры и потайные лестницы. Также можно избрать тактику преследователя и перемещаться за одним персонажем, а можно действовать хаотично, стараясь все увидеть и прочувствовать.

Иммерсивный театр: воплощение в рекламе

Сейчас иммерсивное искусство носит не только развлекательный характер, но и затрагивает насущные вопросы: статус беженцев, серые будни дальнобойщиков, существование тоталитарного режима, выбор жизненного пути. Зритель больше не заложник театрального кресла, он не смотрит на проблему со стороны, а оказывается в эпицентре событий.

В 2017 году бренд Miller отметил Хеллоуин с помощью иммерсивного спектакля, где красной нитью проходила тема зловещего технологического настоящего. Агентство BOOTLEG для Miller разработало кампанию «Выберись из реальности», основой которой стал иммерсивный спектакль. Проект был создан в коллаборации со студией Stereotactic и Алексеем Розиным, режиссером театральной постановки «Копы в огне». Вместо обычной тематики вроде бледных вампиров и шрамированных зомби Miller заострил внимание на страхах современного общества перед технологиями, чрезмерной погруженности пользователей соцсетей в виртуальный мир и на таящихся в этом опасностях и дал людям возможность проверить себя и узнать, в каком из двух миров они находятся — реальном или виртуальном.

В процессе иммерсивного действия «Выберись из реальности» посетителям предлагалось проявить себя и выполнить ряд заданий: сделать удачное селфи, повторить танцевальное движение, ответить на интеллектуальные вопросы. Интерактивная система оценивала действия участников, выставляя баллы. На самом же деле компьютерный голос лишь озвучивал задания, а привычные знаки лайка и дислайка выставляли люди, которые за мгновение до этого сами выполняли задания и получали оценки якобы от системы. Так иммерсивный формат захватил новую для себя территорию — рекламу, а зрители задались актуальным вопросом: «Куда приведет человечество глобальная диджитализация?»

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«Черное зеркало» в иммерсивном формате

Ни для кого не секрет, что ежедневно мы делимся личными достижениями и выставляем на показ самое сокровенное. Многочисленные лайки приносят нам истинное удовлетворение, а двойной тап по экрану уже превратился в рефлекс. «Палец вверх» стал символом самореализации и успеха. В какой-то момент мы стали заложниками фейсбучной похвалы, ничего не значащих, мимолетных восторгов, источником которых являемся мы сами.

Продолжая тему технологий, в январе этого года в Италии в поддержку выхода 4 сезона «Черного зеркала» прошла вечеринка-инсталляция, отсылающая к сюжетным линиям сериала и стремительному наступлению технологического будущего. На этом мероприятии аббревиатуры DC/FC ничего не значили. Единственной возможностью попасть на вечеринку было наличие 1000 подписчиков в «Инстаграме». В мире, где социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, уже не мы решаем, что нам есть, что смотреть и куда ходить. Мнение фолловеров теперь сильно влияет на наш собственный выбор.

Скачок в будущее

Жанр иммерсивного театра продолжает развиваться. Ежегодно запускаются площадки, где зрителя все больше вовлекают в действие. Из-за растущей скорости жизненного ритма, из-за огромных потоков информации, получаемых ежечасно со всевозможных ресурсов, нам становится все сложнее долго фокусировать внимание на чем-то одном. Консервативные театральные трехчасовые постановки теряют актуальность, классические произведения ищут новых воплощений, новых взглядов, нового погружения со стороны зрителя.