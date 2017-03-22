Его кандидатуру выдвинул Демьян Кудрявцев



Илья Булавинов. Фото: соцсети

Главным редактором «Ведомостей» станет Илья Булавинов. Такое решение только что принял совет директоров издания. За Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, а другой кандидат - шеф-редактор Vedomosti.ru Екатерина Дербилова – получила 3 голоса. Татьяна Лысова, бывший главный редактор «Ведомостей», останется в совете директоров издания как минимум до конца нынешнего года. Об этом сообщают «Ведомости».

Одной из причин выбора Булавинова в качестве кандидата Демьян Кудрявцев назвал то, что он «неподвластен никакому давлению извне». Также он отметил, что Булавинов профессионально занимается интеграцией редакций разных типов СМИ - печатных и интернет-СМИ, радио и телевидения, а еще «имеет большой опыт вливания в чужие коллективы и налаживания отношений внутри».

Ранее источники Sostav сообщали, что одним из кандидатов на пост главного рекдатора «Ведомостей» являлся издатель Republic.ru Максим Кашулинский. Однако он отрицал, что ведет переговоры с владельцем издания Демьяном Кудрявцевым.

Булавинов сообщил, что читает «Ведомости» с 1999 года и считает эту газету одним из самых качественных изданий в стране. Сейчас Булавинов управляет дирекцией интернет-вещания «Первого канала». К обязанностям главреда он приступит в середине апреля.

Бывший главред издания прошлой осенью сообщила, что может покинуть свой пост в течение полугода. Свой уход она объяснила исключительно личными причинами: «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно». Она отрицает, что причиной ее ухода может быть конфликт с новым владельцем – семьей Демьяна Кудрявцева.