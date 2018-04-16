Найти или не найти – вот в чем вопрос

Думаем, для некоторых родителей инсайт, которым вдохновлялась креативная команда проекта, окажется довольно сомнительным. Демонстрируя порядок и покой в доме, родители — главные герои ролика — спрятали любимую игрушку ребенка.

Почти все семьи весной озадачены одной и той же проблемой: разобрать зимние/летние вещи и разложить всё по полочкам, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться.

Новый рекламный ролик «Барабан», подготовленный командой ИКЕА и креативным агентством Instinct, рассказывает об одном дне из жизни обычной семьи. На примере истории о потерянном игрушечном барабане авторы ролика рассказывают, как с решениями для хранения ИКЕА одинаково просто вовремя найти нужную вещь или как следует ее спрятать.