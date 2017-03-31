Случайным людям стали привозить подарочные матрасы





Французская IKEA провела рекламную кампанию «Твиты о бессоннице». С часа ночи до пяти часов утра пользователи могли опубликовать запись о бессоннице с хештегами #TeamInsomniaque и #Insomnie. После этого IKEA выбирала троих счастливчиков и той же ночью доставляла им удобный матрас.

Акция проходила с 28 марта по 1 апреля, ее запустило агентство Buzzman. С помощью акции IKEA решила подчеркнуть, как важен удобный матрас для борьбы с бессонницей.

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IKEA уже не первый раз использует тему сна в своем продвижении. Так, в 2013 году бренд запустил рекламную кампанию, посвященную обустройству спального места. Сеть магазинов показывала, как сделать уютным любое спальное место, даже если оно находится в ванной или в багажнике автомобиля.