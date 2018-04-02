Госдума приняла соответствующее решение после трагедии в Кемерово

Госдума обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации», — сказал Выборный.

По его словам, Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Депутаты выступили с такой инициативой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По данным следствия, возгорание началось на детской площадке, которая находилась на четвертом этаже. Там же работал кинотеатр. В результате пожара погибли 64 человека.

Трагедия в Кемерово стала поводом для дополнительной волны проверок ТЦ. Поручение удостовериться в соблюдении законодательства в части пожарной безопасности во всех объектах, где есть кинотеатры и развлекательные зоны, дала Генпрокуратура. Кроме того, правительство поменяет требования пожарной безопасности, в частности, разрабатывается система слежения за состоянием противопожарного оборудования в онлайн-режиме.