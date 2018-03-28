За состоянием противопожарных систем можно будет следить в онлайн-режиме

После трагедии в Кемерово правительство поменяет требования пожарной безопасности, в частности, за состоянием противопожарных систем можно будет следить в онлайн-режиме, сообщает РБК со ссылкой на министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

Михаил Абызов считает, что новые требования нужно разработать оперативно и внести в законодательство. Предлагается расширить полномочия МЧС, а также запустить онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за состоянием систем оповещения и пожаротушения.

Одной из причин гибели людей при пожаре в Кемерово стали закрытые аварийные выходы в ТЦ «Зимняя вишня». Такие нарушения относятся к «режимным» и соблюдение их сейчас невозможно контролировать в реальном времени, так как орган пожарного надзора вынужден уведомлять о проверках заранее. За это время можно подготовиться к проверке с точки зрения режимных требований, но с уходом инспекторов «все вернется на круги своя».

Эту проблему можно решить, включив системы онлайн-мониторинга за пожарной безопасностью в правила строительства крупных объектов. «Нам надо искать режимы, по которым мы могли бы осуществлять постоянный мониторинг состояния систем пожарной безопасности за счет цифровизации», — сказал Абызов.

Кроме того, МЧС предложило усилить пожарный надзор за многофункциональными комплексами с массовым скоплением людей. Проверки таких объектов нужно проводить не реже одного раза в год, считают в министерстве. С 2007 года МЧС не участвует в пожарном надзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий — эти аспекты находятся в ведении государственного строительного надзора. МЧС планирует выйти с инициативой вернуть пожарный надзор на этапе проектирования и строительства зданий.