Ресурс присоединится к порталу "Зарплата.ру"



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Издательский дом Hearst Shkulev Media сфокусировался на направлении поиска работы в Сети. 18 июля ИД завершил покупку сайта о работе в регионах России Rosrabota.ru, сообщает "Коммерсант".

Сайт Rosrabota.ru с аудиторией около 1 млн человек в месяц присоединится к уже входящему в ИД порталу "Зарплата.ру" для того, чтобы усилить присутствие в регионах. Сумму сделки стороны не разглашают, но участники рынка оценивают покупку в 60-70 млн рублей, отмечая, что на Rosrabota.ru сейчас сезонное затишье.

После слияния в компании хотят сохранить оба бренда. При этом, команда Rosrabota.ru останется прежней, а дизайн сайта станет таким же, как у сайта "Зарплата.ру".

"Такой опыт у нас уже был, когда, к примеру, в Ярославле мы долгое время работали под брендами 76.ru и “Зарплата.ру”",— поясняет директор HSD Сергей Астапенко. По его словам, Rosrabota.ru продолжит работать не только в Красноярске, но и в Сибири и по всей России.

"Бизнес Rosrabota.ru растет на десятки процентов в год. Сайт зарабатывает как на рекламе, так и на платных опциях: например, размещении "анонимных вакансий" (такие объявления скрываются от конкурентов), просмотрах контактов соискателей и др", - отметил Астапенко.

В начале июля Hearst Shkulev Media и "Авто.ру", принадлежащий "Яндексу", договорились о стратегическом партнёрстве. Интернет-компания будет развивать автоклассифайды издательского дома, а Hearst Shkulev Media предоставит трафик медиаресурсов, займется информационным наполнением сайтов и рекламой.