Проект «Яндекса» инвестировал в автообъявления полмиллиарда рублей



Auto.ru

«Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», и Hearst Shkulev Media договорились о стратегическом партнёрстве. «Яндекс» будет развивать автоклассифайды издательского дома, а Hearst Shkulev Media предоставит трафик медиаресурсов, займется информационным наполнением сайтов и рекламой, сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что «Яндекс» приобрёл у Hearst Shkulev Media товарные знаки, софт, данные и 33 домена примерно за полмиллиарда рублей. «Авто.ру» будет развивать проекты с помощью своих технологий. Теперь все объявления пользователей ресурсов HSD автоматически будут публиковаться и на «Авто.ру», где клиенты смогут редактировать и менять свои объявления. Со временем сайты будут сближаться по функционалу и дизайну.

«На автомобильном рынке мы давно искали федерального партнера, объединение с которым давало бы нам максимальную синергию — наши знания и позиции на локальных рынках эффективно дополнялись бы масштабом и сильным брендом глобального игрока. Проблемы съездить за 500 км или даже 1000 км и купить машину нет, поэтому сервис может быть в долгосрочной перспективе успешен, только если он имеет федеральный охват. Этим и обусловлен выбор “Яндекса” в качестве партнера, и благодаря этому сотрудничеству перспективы этого проекта выглядят весьма оптимистично», — рассказал гендиректор ?Hearst Shkulev Digital Сергей Астапенко.

Он также добавил, что сделка позволит HSD сосредоточиться на развитии других направлений — проектов о недвижимости и работе, а также сети городских медиа, представленных редакциями в 15 крупнейших городах России.