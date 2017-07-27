По сюжету, Джаред Харрис в роли учёного будет расследовать причины катастрофы



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Американский кабельный канал HBO снимет пять серий фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС с Джаредом Харрисом в главной роли, сообщает Associated Press.

Съемки телесериала планируется начать весной 2018 года в Литве. Джаред Харрис сыграет ученого Валерия Легасова, вошедшего в правительственную комиссию по расследованию причин аварии и ликвидации её последствий.

Это будет фильм об одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Сюжет фильма опишет драматические события 1986 года, когда в энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, в результате которого произошёл выброс радиоактивных веществ.

Помимо сериала о Чернобыле HBO задумался о реализации другого крупного проекта. Совместно с авторами фэнтезийного сериала "Игра престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэниэлом Вайсом телеканал планирует снять ленту "Конфедерат" о США времен рабовладельчесеого строя.

Напомним, в июле HBO заключил с "Амедиа ТВ" очередной контракт на эксклюзивные показы всех новых проектов HBO в России и доступ к библиотеке американской телесети.