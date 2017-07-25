Телеканалы Premium, Amedia Hit и онлайн-кинотеатр "Амедиатека" будут работать под двойным брендом



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"Амедиа ТВ" и HBO заключили очередную сделку, которая дает российской компании эксклюзивные права на показ всех новых проектов HBO и удвоенный объём библиотеки американской телесети, сообщает "Коммерсант".

Эксклюзив распространяется практически на всю библиотеку студии в России за исключением некоторых сериалов. "Все новые сериалы и фильмы HBO в России будут только у нас независимо от среды распространения",— уточняет гендиректор "Амедиа ТВ" Денис Горшков.

Новый контракт рассчитан на пять лет. Предыдущая сделка, заключенная в 2013 году, предоставляла "Амедиа ТВ" права на показ фильмов и сериалов канала, в том числе на одновременный премьерный показ. Объем библиотеки с новым контрактом удвоится: первая сделка давала доступ к 1–1,5 тыс. часов контента в год, теперь компания получает 3 тыс. часов, ежегодно к ним будет добавляться около 250 часов премьер.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что это существенная и дорогостоящая сделка, отбить затраты на которую на российском рынке достаточно сложно. "Контент уникальный, а на эфирные каналы HBO не очень хотят его отдавать. С ними многие вели переговоры, чтобы сделать что-то совместное, но HBO считают, что не могут соседствовать с рекламой, так как это противоречит их бренду, и, даже понимая объем нашего рынка, на это не шли",— сообщает Владимир Ханумян, владелец компании "Медиа логика".

У "Амедиа ТВ" также заключены многолетние эксклюзивные сделки с другими студиями, такими как Showtime, Starz, Fox и др., их контент останется на ее ресурсах.