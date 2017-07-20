В новой ленте авторы представят рабовладельческую Америку



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Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс поделились совместными с HBO планами по созданию новой ленты "Конфедерат" о США времен рабовладельчесеого строя, сообщает The Guardian.

По сюжету, современной Америки не существует. Конфедерация южных штатов США смогла отстоять права на свою территорию у северян во время Гражданской войны, длившейся в период с 1861 по 1865 годы. Южане сохранили рабовладельческий строй на своих землях. "В центре истории —большое число ярких персонажей. Тут и противники рабовладельческого строя, и его сторонники: рабы, влиятельные политики, а также журналисты и владельцы рабовладельческих организаций", — сообщает HBO.

Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс предупреждают поклонников "Игрs престолов" о том, что в новом проекте не будет никакой магии, а вся фантастичность сеттинга заключается исключительно в альтернативной истории. Работа над новым сериалом стартует сразу после выхода последнего эпизода "Игры престолов".