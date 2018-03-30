Новый проект получит название Havas Blockchain и будет поддерживать ICO

Havas Group запустила предложение для блокчейн-проектов — Havas Blockchain. Благодаря ему компании, разрабатывающие решения на базе блокчейна, получат комплексную поддержку в сфере финансовых коммуникаций — как для традиционных инвесторов, так и для участников криптовалютного рынка.

В первую очередь, речь идет о подготовке к проведению ICO. Партнером Havas Blockchain выступает французская консалтинговая фирма Blockchain Partner, а поддержку оказывает компания AMO, с которой Havas Group сотрудничает в области корпоративных и финансовых коммуникаций. Возглавит новое направление консультант Havas Paris Фабьен Ауфрехтер.

Услуги Havas Blockchain охватывают полный цикл, от разработки стратегии до ее реализации. Сюда входят консультирование, коммуникации международного масштаба (в 25 странах), разработка проекта, правовая экспертиза, PR, таргетинг на целевую аудиторию в интернете и соцсетях.

Havas Blockchain поможет выстроить коммуникации, выбрать правильные каналы, определить цели, воплотить ICO стратегию, разработать сайт, создать визуальный (логотипы, баннеры) и видеоконтент, обучить сотрудников.

Первым клиентом Havas Blockchain стала рекрутинговая платформа Talao (бывшая EmindHub), которая использует собственную криптовалюту для внутренних расчетов. Французская компания проведет ICO и запустится в пяти странах: Франции, США, Японии, Корее и России.