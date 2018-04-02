Объединенная компания будет управлять 75 собственными магазинами и 10 магазинами по субфраншизе

Ideas4Retail, развивающая в России детские магазины Hamleys, Disney Игрушки, Imaginarium и Cook House, сообщила об объединении бизнеса с группой «Винни», продающей товары для детей известных европейских марок, включая Armani, Kenzo, Moncler, Moschino.

Должность генерального директора объединенной компании займет Артем Каграманов. В состав Совета директоров также войдут Роман Саркисян, владелец компании «Вини», представители контролирующего акционера Ideas4Retail Александра Мамута и основатель, акционер Ideas4Retail Евгений Бутман.

В итоге сделки структура Александра Мамута станет крупнейшим акционером. Евгений Бутман и представители «Винни» получат миноритарный пакет. Ожидается, что оборот новой компании, которая планирует управлять 75 собственными магазинами и 10 магазинами по субфраншизе, превысит 6 миллиардов рублей в год. Основными задачами объединенной группы станет дальнейшее активное развитие торговой сети, построение долгосрочных отношений с владельцами брендов, поставщиками и контрагентами, рост акционерной стоимости.

В рамках слияния фонд A&NN предоставит дополнительные инвестиции для активного развития объединенной компании.

«Как инвестор, мы видим значительный потенциал роста сегмента премиальных детских товаров в России. Объединение с Винни позволит достичь значительных операционных и финансовых синергий, а также расширить предложение для наших клиентов с учетом более широкой продуктовой линейки», — прокомментировал представитель фонда A&NN.

«За 7 лет работы на рынке Ideas4Retail стала одной из самых ярких розничных групп. Мы не просто привели в Россию новые, интересные бренды, а создали концепцию эмоционального ритейла и полностью изменили представление о том, каким должен быть детский магазин. Надеюсь, в рамках объединённой компании наши проекты и идеи получат новый толчок к развитию», — добавил Евгений Бутман.

Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается во II квартале 2018 года.