Протестующие били витрины и раскидывали стойки с одеждой

В сети появилось видео, на котором активисты леворадикальной партии ЮАР «Борцы за экономическую свободу» громят магазины шведской компании H&M. Таким образом люди выразили отношение к недавнему скандалу, связанному с расисткой рекламой.

Речь идет о магазинах, расположенных в районе Сэндтон в Йоханнесбурге и в торговом центре Menlyn mall в Претории. Кроме того, подобные акции прошли еще в нескольких крупных городах страны. Протестующие громили витрины и раскидывали стойки с одеждой, а некоторые, пользуясь случаем, унесли часть вещей с собой. Полиции даже пришлось применить против погромщиков резиновые пули.

Поводом для протестов стали рекламные плакаты новой коллекции, на которых изображен чернокожий мальчик в толстовке с надписью Coolest Monkey In The Jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»). Реклама H&M многим показалась расисткой и оскорбительной. В итоге снимок был удален, а компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.

Ряд мировых знаменитостей в знак протеста отказались от продолжения сотрудничества с компанией, среди них американский рэпер G-Eazy и канадский певец The Weeknd.